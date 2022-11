Vettel: Räikkönen a legtehetségesebb versenyző, akivel valaha találkoztam

Sebastian Vettel és Kimi Räikkönen 2015 és 2018 között voltak csapattársak a Ferrarinál, de egyikük sem tudta növelni a világbajnoki címeik számát, miután a Ferrari 2017-es és 2018-as bajnoki szezonja is csúfos kudarcba fulladt.

A kapcsolatuk azonban végig jó volt, az idén visszavonuló Sebastian Vettel pedig csak szuperlatívuszokban tudott beszélni a Ferrari mai napig utolsó világbajnokáról.

„Kimi a legtehetségesebb versenyző, akivel valaha is találkoztam” – mondta Vettel a Beyond the Grid podcastban. „A nyers tempója messze neki a legjobb, és ez nem csak a Forma-1-es autókban mutatkozik meg.”

„Ha lenne egy sorozat, ahol minden nap másik autót kéne vezetniük a versenyzőknek, Kimi 10 nap után mindenkit lekörözne. Neki nem telik időbe, hogy hozzászokjon egy autóhoz, hogy alkalmazkodjon az autó tulajdonságaihoz.”

„Elég a kezébe nyomni a kormányt, és ő tudni fogja, hogy mit kell tennie. Néha mondhatnánk azt, hogy nem fair, hogy neki nem kell hozzászoknia egy új autóhoz, a pályához, a körülményekhez, de neki csak a kormány kell, és bumm.”

Arra a kérdésre, hogy ez a tulajdonság „elviselhetetlenné” tette-e Räikkönent, Vettel kijelentette, hogy erről szó sincs.

„Szerintem vele volt a legjobb a kapcsolatom az összes csapattársam közül, mert annyira egyenes volt. Soha nem vitatkoztunk, akkor sem, ha éppen összeütköztünk. Megbeszéltük a történteket, hogy melyikünk hibázott, talán nevettünk is. Semmi nem történt, ami aláaknázhatta volna a kapcsolatunkat, mert mindent megbeszéltünk.”

„Tisztelettudó volt, az első naptól kezdve. A szemembe nézett, míg másoknál azt éreztem, hogy hiába nyújtották a kezüket kézfogásra, fejben máshol jártak. Kimi kivételes ember, szerintem egyszer sem vesztünk össze.”