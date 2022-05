Vettel őszintén beszélt: Sz*rban vagyunk!

Néhány évvel ezelőtt Nagy-Britannia úgy döntött, hogy kilép az Európai Unióból, amire sok negatív reakció érkezett a külvilágban. Vettel saját elmondása szerint is érthetetlennek tartja, hogy annak idején ezt a lépést megtették, és úgy látja, hogy ez különböző területeken problémákat okoz.

A négyszeres Forma-1-es világbajnok nem kertelt az interjú során, őszintén vállalta véleményét, ahogyan azt már megszokhattuk tőle. Vettel szerint kulcsfontosságú, hogy a világ összefogjon, másképp nem lehet megoldani a problémákat.

„Ha megnézzük, hogy mekkora problémák állnak előttünk nagyon sok szinten, legyen szó a környezetvédelemről, a társadalmi igazságosságról, ezt együtt kell megoldanunk, ezt nem tudjuk végigcsinálni egyedül. Most ebben a zűrzavarban vagyunk, ezzel kell megbirkóznunk" - hangsúlyozta Vettel, aki a Brexitet okolta.

Vettel más területeken is elmélyült. Például elismerte, hogy ő maga is tesz olyan dolgokat, amelyek károsak a klímára, például az autóversenyzés is egy ilyen dolog, de nem ez a legnagyobb probléma. Ugyanakkor jelezte, hogy továbbra is aggódik a bolygó jövője miatt.

A pilóta számára nem indult könnyen az idei szezon, sőt az elmúlt hetekben már a visszavonulása is felmerült, ha nem javul a helyzet az Aston Martinnál. Az biztos, hogy egy esetleges távozás esetén is fogunk még hallani bőven a tapasztalt pilótáról.