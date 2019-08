Ferrari-dominancia a Belga Nagydíj első szabadedzésén, Albon tapad Verstappenre

A versenyzők teljesen száraz körülmények között körözgethettek az FP1 ideje alatt Spában. A zöld jelzéskor 19°C volt a levegő hőmérséklete, míg a pálya hőmérői 26°C-ot mutattak. Verstappen azonnal pályára hajtott az új sisakjában, de Sainz, Räikkönen, Magnussen, Norris, Albon, Latifi, Kvjat, Vettel és Leclerc is kint volt már az első percben, akárcsak Giovinazzi, Kubica és Gasly.

Még több F1 hír: Briatore szerint a tavalyi Ferrarival Alonso bajnok lett volna

A Mercedes szokásához híven utolsóként hajtott ki a pályára. Körülbelül 15 perc telt el az edzésből, amikor Hamilton problémát tapasztalt az új motorral, amik csak most kerültek beszerelésre. Először úgy tűnt, meg fog állni a pályán, majd néhány beállítás módosítása után visszatért az erő a csomagba, így nem volt szükség transzferre a bokszig. Nem sokkal később kiderült, hogy a gázpedállal voltak gondok, amit gyorsan kicseréltek a szerelők és folytatódhatott a munka. Később pedig a telemetriás kapcsolat ment el, ami egy újabb nem tervezett kiállást jelentett a brit számára.

Kicsivel kevesebb mint 1 óra volt hátra, amikor virtuális biztonsági autós fázis volt érvényben egy érdekes eset miatt, miután Stroll gépének jobb motorborításának nagy része egyszerűen megadta magát és leszakadt.

A mezőny végén nem meglepő módon a Williams zárt Kubicácal és Latifivel, aki ezúttal is tesztpilótaként kaphatott lehetőséget, legutóbb Russell helyén. A kanadai, aki állítólag a fő esélyes a lengyel ülésére, kevéssel maradt el a másik autó idejétől. A Toro Rosso csak a mezőny leggyengébb autóit előzte meg, mivel Kvjat és a visszafokozott Gasly is csak a 17. és 18. helyen zártak. Az orosz 0.3 másodperccel volt gyorsabb a társánál, akinek még szoknia kell az autót, hiszen ezek voltak az első méterei vele.

Sebastian Vettel, Ferrari Fotó készítője: Mark Sutton / Sutton Images

A két Haas sem parádézott, de immáron Grosjean és Magnussen is az új specifikációt kapta meg, bár a francia nem zárta ki a régi, még az Ausztrál Nagdíjon bevetett verzió visszatérését Monza után. Kettejük közé Giovinazzi vetődött be, akinek a hírek szerint veszélyben a helye, melyre Hülkenberg is esélyes lehet, vagy egy nagyobb fordulat végén Mick Schumacher . A másik Alfa Romeóval Räikkönen is csak 13. lett, és egyelőre nem tudni, hogy mi a helyzet a sérült lábával, akárcsak az előtte zárt Norris esetében, de valószínűleg a világbajnok és az újonc is teljesíteni fogja a Belga Nagydíj teljes programját.

Hülkenberg, aki 2020-ra elvesztette az ülését a Renault-nál, lemaradt a TOP-10-ről, de csak kevéssel Sainzzal előtte, aki mint kiderült, szintén az új motorral ment, ellentétben a csapattársával. A spanyolhoz hasonlóan a Renault párosa, valamint még Albon, Kvjat és Stroll fog 5 helyes büntetést kapni a motorcsere miatt.

A Motorsport.com egy nagyon látványos 3D-s animációt készített a Forma-1 elképzelt 2021-es autójáról, felhasználván benne az eredeti terveket is. Egy igazi technikai csemege a rajongóknak.

A Racin Point mindkét autójával bevetődött a TOP-10-be, ami mindenképpen jó hír számukra az új fejlesztésekkel a konstruktőri harcban. Pérez a 9., Stroll pedig a 7. helyre vitte be a gépet, kettejük között Ricciardóval és a Renault-val. A mexikói és az ausztrál nagyon hasonló időt ment, addig a kanadai egyértelműen gyorsabb volt náluk. Ez egyúttal azt is jelentette, hogy az RP volt a leggyorsabb a középmezőnyből.

A Mercedesek a közepes gumikon nem igazán erőltették meg magukat, így a hátrányuk is jelentős volt, ami 1.3 és közel 1.4 másodperc volt. Közvetlen előttük Albon zárt, aki egészen minimális differenciával abszolválta az edzést az új csapattársához képest, ugyanazokon a gumikon, igaz, az új Honda-motorral. Ettől független ez egy erősebb kezdés volt a thai újonctól. A Red Bull-Hondák azonban nem tudtak harcban lenni a Ferrarival, olyannyira, hogy az olaszok esélyt sem adtak a riválisnak, de ez a pálya egyértelműen fekszik az SF90-nek a hosszú egyenesekkel. A TOP-10-ből csak a Mercedes ment közepes gumikon, a többiek mind lágyon futották meg a legjobb köreiket, akárcsak a mezőny többi tagja.