Vettel nyert Szingapúrban, Ferrari 1-2!

A szombati nap igen érdekesen alakult, miközben egy olyan végeredmény született, amire nem sokan számíthattak, hiszen a Ferrari erőből húzta be a rajtelsőséget, ismét Charles Leclerc vezetésével, aki ezzel már 5 pole-nál jár. Spa és Monza után újra a monacói került az élre, de ezúttal egy olyan pályán, ahol papíron az SF90-nek komoly kihívásokkal kellett volna szembenéznie. Az új fejlesztések azonban igencsak betaláltak a lassú kanyarokban, ami a Mercedest és a Red Bullt is meglepte. A legnagyobb csalódást pedig a „bikák” okozták, mivel Max Verstappennek nem volt reális esélye, egy olyan aszfaltcsíkon, ahol favoritnak gondolták a csapatot. Az FIA az időmérőt követően egy komoly büntetést is kiosztott a Renault szabályszegése miatt, amivel Ricciardo a rajtrács végére került, noha a 8. helyről indulhatott volna.

RAJT

Leclerc jól kapta el a rajtot, és az élen is tudott maradni, míg Lewis Hamiltonnak Sebastian Vettel ellen kellett védekeznie, hogy megtartsa a második helyét, és ez sikerült is a britnek.

A rajt három vesztese Hülkenberg, Russell és Sainz volt, akiknek ki kellett jönniük a bokszba az első kör végén. A 3. körben a top-10 állása Leclerc, Hamilton, Vettel, Verstappen, Bottas, Albon, Norris, Giovinazzi, Magnussen, Gasly volt.

Az első körökben ezután egy ideig nem történt komoly csata az élmezőnyben, viszont közel maradtak egymáshoz a pilóták. A pontszerző helyeken kívül Ricciardo vetődött be Stroll mellé, majd előzte meg a Racing Point versenyzőjét. Néhány körrel később Ricciardo kemény csatában maga mögé utasította Kvjatot is, így már a 12. helyen állt az időmérő után kizárt ausztrál.

A 17. körben a kiállása után visszatérő Raikkönen és Kubica vívott kemény csatát, de végül az Alfa Romeo versenyzője a kisebb kakaskodása után el tudott menni a lengyel mellett. Eközben az élmezőnyben Hamilton arra panaszkodott, hogy fogynak a gumijai.

A top-6-ban Vettel és Verstappen kezdte meg a kiállások sorát, miközben Hamilton csak 6 tizedre volt Leclerc-től. Egy körrel később Leclerc bejött, a kiállása pedig 2,4 másodpercesre sikerült, viszont így is Vettel mögé jött vissza. A Mercedes párosa továbbra is kint maradt.

Bottas a 22. körben jött ki, és Verstappen és Albon közé jött vissza, Hamilton pedig továbbra is az élen állt, de még kiállás nélkül. A 27. körben aztán kijött Hamilton, Giovinazzi átvette a vezetést, Hamilton pedig Bottas elé, Verstappen mögé jött vissza, míg Alex Albon hibázott, és lemaradt a finntől.

Vettel nagyon keményen versenyezve előzte meg Gaslyt, így már csak Giovinazzi volt előtte a pályán, Leclerc pedig ekkor az ötödik helyen haladt - Vettelt és Leclerc-t Gasly és Ricciardo választotta el egymástól, de nem sokkal később a monacói megelőzte Ricciardót.

Pár kör elteltével már a két Ferrari volt elöl, Vettel előnye 6 másodperc volt Leclerc előtt, Verstappen viszont közel volt Leclerc-hez.

A 34. körben Ricciardo és Giovinazzi ért össze, amelynek következtében a Renault versenyzője defektet kapott, Giovinazzi pedig ezután kiállt a bokszba.

Az állás a 35. körben Vettel, Leclerc, Verstappen, Hamilton, Bottas, Albon, Hülkenberg, Norris, Magnussen, Raikkönen volt.

A 36. körben Russell és Grosjean ütközött, Russell pedig a falba ment a francia segítségével, és a fiatal brit lett az első kieső a futamon, a safety car pedig bejött.

A top-10-ből csak Hülkenberg jött ki a bokszba, így Norris, Magnussen és Raikkönen egy pozícióval feljebb jött, és Perez is bekerült a pontszerzők közé.

Az újraindítást követően maradt a sorrend a pontszerző helyeken, Lance Stroll viszont defektet kapott, miután összeért Gaslyval. A 43. körben Perez állt félre vélhetően technikai meghibásodás miatt, és ismét bejött a safety car.

Perez kiesésével Gasly került a 10. helyre, őt Hülkenberg, Kvjat és Giovinazzi követte, miközben a top-9 sorrendje továbbra is változatlan volt.

A következő újraindításból Gasly és Hülkenberg is jól jött ki, akik a 8. és 9. helyre jöttek fel, míg a tizedik helyen Kevin Magnussen állt. Nem sokkal később Raikkönen és Kvjat ütközött össze, ami miatt a finn feladta a versenyt, míg Kvjat folytatni tudta – ismét bejött a safety car.

A safety car kijövetele után Hamilton elég közel volt Verstappenhez, de támadni nem tudott. Magnussen több pozíciót is visszaesett, és Giovinazzi jött fel a 10. helyre.

Az 57. körben Sebastian Vettel futotta meg a leggyorsabb kört, miközben a top-6-ban csak Verstappen és Hamilton között volt 1 másodperc alatti a távolság. 3 körrel a futam vége előtt már Bottasé volt a leggyorsabb kör, de ez folyamatosan változott a verseny végén, végül Magnussené lett a leggyorsabb kör, de ezért nem járt pont a dánnak.

Az utolsó körökben már nem történt pozíciócsere a pontszerző helyeken, így Sebastian Vettel, Charles Leclerc és Max Verstappen állhatott fel a dobogóra.

A top-10 végeredménye: Vettel, Leclerc, Verstappen, Hamilton, Bottas, Albon, Norris, Gasly, Hülkenberg, Giovinazzi.

A Ferrari a 2017-es Magyar Nagydíj után tudott ismét kettős győzelmet szerezni, akkor a Hungaroringen Sebastian Vettel nyert Kimi Raikkönen előtt.

Lewis Hamilton már a McLarennél is kipróbálhatott pár nagyon érdekes és legendás autót. Ezek közül a legértékesebb a Mercedes W125 volt, ami 1934-ben mutatkozott be.