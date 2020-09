Vettel: nincsenek az életben olyan rövidítések, amelyek megmentenének minket a szenvedéstől

A Ferrari számára talán nem is alakulhatott volna rosszabbul az egyik hazai versenyük Monzában, Vettel fékhibával esett ki, míg Leclerc a hideg gumikon elvesztette az irányítást az autó felett, és nagy sebességgel csapódott a Parabolica gumifalába.

A csapat a Belga Nagydíjon sem szerzett pontot, Kimi Raikkonen az Alfa Romeoval önerőből meg tudta verni a két Ferraris pilótát, ami jelzi, hogy nem csak a motorral vannak gondjai az olasz alakulatnak. Sebastian Vettel elmondta, hogy nehéz „fenntartani a fejüket.”

„Nos a testemhez van nőve, szóval egyenesen kellene állnia, de most azért kicsit csüggedt” – nyilatkozta a négyszeres világbajnok Monzában a kiesése után.

„Nincsenek rövidítések az életben, és valószínűleg azért vagyunk ebben a helyzetben, mert megérdemeljük. Szenvedünk, az egész csapat szenved, és én is csapat tagja vagyok.”

Vettel azt is elmondta, hogy nem azért vannak ennyire hátul az erősorrendben, mert balszerencsések lennének:

Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images