Vettel: semmi értelme nem volt a stratégiánknak

Vettelnek nem hozott változást a második silverstone-i hétvége. Hasonlóan az előzőhöz, csak kereste a válaszokat autójának tempóhiányára, miközben a rajtot követően is voltak gondjai, melynek köszönhetően a mezőny végére esett vissza.

„Nagyon rossz két héten vagyunk túl. Nem tudom, hogy mi történt a tempónkat illetően” – mondta Vettel futam utáni nyilatkozatában. „Kicsit furcsa. Ez biztosan nem egy jó nap számomra, eléggé frusztráló. Próbáltam ma csinálni valamit, de az első körös megforgásom nem segített.”

„Csak keresem a válaszokat rá, mert próbáltam kimaradni a bajból, de éreztem egy ütést. Biztosan a kerékvető lehetett, és amiatt tapadást vesztettem, majd megforogtam. Meglepetésként ért” – állt kissé értetlenül rajt utáni megpördülése előtt.

Bár a futam során lassan, de biztosan jött felfelé, a csapat stratégiai húzásai nem jöttek be, és beragadt a forgalomba. Ezzel kapcsolatos nemtetszésének hangot is adott a rádión, mikor elmondta, hogy a csapat szerinte „elszúrta” taktikáját.

A rádiós megszólalásáról a következőt mondta a Skynak: „Beszéltünk erről reggel, hogy nincs értelme bokszba jönni, ha tudjuk, hogy forgalomba érkezünk vissza. Erre mi pont ezt csináltuk. Aztán feltettük a kemény gumikat, amelyek viszont csak kb. tíz körig voltak az autón, még lehet, hogy annyi sem volt. Szóval ennek nem volt értelme” – jelentette ki Vettel.

„Miért tennénk fel a keményeket tíz körre, aztán a közepeseket húszra? Kezdtem kifogyni a gumikból a végén. Pontosan erről beszéltünk. Azt hiszem, hogy nem ez volt a legjobb munkánk valaha.”

Vettel múlt heti versenye sem sikerült valami acélosan, és bár jobban érezte magát ezen a héten az autóban, teljesítményén ez most sem volt látható. „Őszintén szólva a tempóm mindkét silverstone-i versenyen egyforma volt. Nem hinném, hogy volt fejlődés.”

Sebastian Vettel, Ferrari in Parc Ferme looking at the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images