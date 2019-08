Vettel nem vált csapatot és nem vonul vissza

Még mindig sok az olyan pletyka, hogy Sebastian Vettel a 2020 év végéig érvényes szerződése ellenére már a szezon végeztével elhagyhatja a Ferrarit, mivel a teljesítménye hullámzó és Charles Leclerc, a fiatal csapattársa a jelek szerint konstansabb teljesítményre lehet képes. Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke már több alkalommal is tagadta azt, hogy Vettel idő előtt távozna, míg Leclerc szerint a német csapattársa motiváltabb, mint valaha.

A pletykák azonban nem hagynak alább, és azok arról szólnak, hogy a Ferrari Vettel távozása esetén Daniel Ricciardót szerződtetné le a monacói tehetsége mellé, akivel szintúgy egy érdekes párost alkothatnának. A négyszeres világbajnok a hazai versenyhétvégéjén is kénytelen volt tagadni a visszavonulásáról, vagy a csapatváltásáról szóló híreket.

A másik pletyka, hogy Vettel visszatérhet a Red Bullhoz, ahol azonban Max Verstappen a vezető pilóta, és Christian Horner csapatfőnök azt mondta, jelenleg a juniorjaik elsőbbséget élveznek, így nincs helyük a korábbi bajnokuk számára. A Mercedesnél Valtteri Bottas ülése lehetne elérhető, de úgy tűnik, hogy a finn hosszabbítani fog, így adott esetben Vettelnek talán még opciója sem lenne.

Sebastian csütörtökön a német RTL-nek adott exkluzív interjút, amiben megkérdezték arról is, hogy mi a helyzet az állítólagos visszavonulásával, vagy csapatváltásával. Vettel erre úgy válaszolt, hogy mindez nem opció, és a cél az, hogy a Ferrarival legyen sikeres. A teljes interjút vasárnap, a futam napján 14 óra 15 perckor adja le a német televíziós csatorna.

