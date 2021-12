Vettel nem tántorítaná el Schumachert, hogy a Ferrarihoz menjen

Michael Schumacher fiának is az az álma, hogy egy nap majd apját követve ő is a Ferrari versenyzője legyen, egyelőre azonban még a Haasnál kell minél jobb teljesítményt nyújtania.

2022-ben azért már így is történik némi előrelépés, mivel Schumacher hivatalos tartalékversenyző lesz a Ferrarinál 11 futamhétvégén. Amennyiben pedig a német a továbbiakban is szépen fejlődik, akkor vélhetően azok a kérdések is előjönnek majd, hogy mikor kerülhet be az olasz gárdához.

Ha ez a váltás egyszer megvalósulhatna, akkor Vettel nem mondaná azt egyik legjobb barátjának, hogy ne éljen a lehetőséggel, hiába nem sikerült saját magának csúcsra juttatnia a Ferrarit.

Az F1-Insider kérdezte meg a négyszeres bajnokot arról, hogy mit tenne egy ilyen helyzetben, ő pedig rávágta, hogy semmiképp sem mondaná azt Schumachernek, hogy ne menjen korábbi csapatához.

„Ugyan a nagy sikert nem értem el, de így is voltak ott jó éveim. A márka pedig mindig is különleges lesz. Én pedig biztosan nem tántorítanám el ettől csak azért, mert néhány dolog nem úgy alakult számomra, ahogyan szerettem volna.”

„Az emberek visszatekintve sokszor csak félig üresnek látják a poharat. Én viszont félig telinek szeretem látni, és a pozitívumok felülmúlják a negatívumokat. Nem szabad annyit morogni, mert ha mindent figyelembe veszünk, akkor nekünk, F1-es pilótáknak jó dolgunk van.”

Ami pedig magát Vettelt illeti, nemrég felfedte, hogy megfordult a fejében a visszavonulás gondolata, de a „tűz még ég benne”, így továbbra is lázasan készül a második idényére az Aston Martinnál.

