Vettel nem szereti, ha megkérdőjelezik a képességeit

Sebastian Vettel úgy érzi, Charles Leclercnek nagyobb jövője van a Forma-1-ben, mint Max Verstappennek, legalábbis a Török Nagydíjon elért dobogója utáni sajtótájékoztatón erről beszélt újságírói kérdésre:

„Szerintem Charles lesz a jövő legnagyobb sztárja, még nagyobb, mint Max. Tíz év múlva már nem fog semmit sem számítani, hogy ma nem tudott a dobogóra állni.” – mondta Vettel a Sky Italia kérdésére. A négyszeres világbajnok a Török Nagydíj legvégén slisszolt el csapattársa mellett.

A sajtótájékoztatón Vettelt arról is kérdezték, hogy nehéz szezon ide vagy oda, képes lehet-e még ma is megmutatni azon képességeit, amivel az elmúlt évtizedben négy világbajnoki címet is nyert: „Nos, egy kicsit sokkolt, ahogy ezt a kérdést megfogalmaztad, szerintem nem... Na, az F1 világában nagyon gyorsan folynak a dolgok.”

„Mivel a világ leggyorsabb autóit vezetjük, az ember mindig a legutolsó futama alapján van megítélve. Mondtam már, hogy nehéz szezonom van, voltak pillanatok, amikor egyáltalán nem voltam csúcsformában, de semmi kétségem afelől, hogy továbbra is tudok jó munkát végezni és szerintem nem annyira változott semmi ebből a tekintetből, szóval meglepett a kérdés, de azért kösz.”

