Vettel nem nagy híve a lassabb autóknak

Ahogy arról már a mai nap többször is beszámoltunk, elfogadásra kerültek azok a szabálytervezetek, amelyek 2021-től lépnek érvénybe a Forma-1-ben. Az egyik legkomolyabb újdonság az, hogy mostantól pénzügyileg is ellenőrízve lesznek a csapatok, hála az újonnan bevezetett költségvetési sapkának, de a nézők számára érdekesebb lehet a technikai szabályzat.

Annak a célja elsősorban az volt, hogy megszüntessék azokat a légörvényeket az autók mögött, amelyek miatt jelenleg közel lehetetlen huzamosabb ideig egymás nyakán loholni. Azonban ennek van egy hátulütője is: Az FIA együlésesekért felelős szakágvezetője, Nicolas Tombazis szerint az új felfogás alapján épített autók akár 3,5 másodperccel is lassabbak lehetnek a jelenleg használtaknál. Nem mindenki örül ennek a mezőnyből, például Sebastian Vettel, a Ferrari pilótája sem, még ha azt, hogy közelebb szeretnék hozni egymáshoz a versenyzőket, üdvösnek is tartja:

„Szerintem az a rossz irány, hogy ilyen nehezek az autók. Jó, ebben közrejátszanak egyes biztonsági előírások is, de azt mindenki elfogadja. És aztán a motor. Hogyha kellene egy összehasonlítást csinálnom, hogy mi a legnagyobb különbség a 20 évvel ezelőtti, és a mai F1 között, azok az erőforrások lennének.”

„A cél, amit kitűztünk magunk elé, az volt, hogy végre haladjunk előre, és most már végre van fogalmunk, hogy mitől lehetnek izgalmasabbak a versenyek. Szerintem sokan vártunk már erre a napra, most viszont meg kell állnunk, és tanulmányozni, hogy mégis miben merül ez majd ki. Papíron minden ötlet jó. Valószínűleg a következő hetekben jobban körvonalazódik a dolog. Meglátjuk, mi lesz, amennyiben a versenyek intenzívebbek lesznek, teljesen mindegy, hogy néznek ki a kocsik, nekünk is jobb lesz.”