Vettel nem keni a Mercedesre az autójával kapcsolatos gondokat

Vettel ennél minden bizonnyal azért jobb felkészülésre vágyott. Miközben csapattársa mindhárom nap igazi gondok nélkül róhatta a köröket, addig a német esetében mindig előjött valami probléma, ami hátráltatta a kilométergyűjtését.

A teszt utolsó napján például egy turbóval kapcsolatos hiba nehezítette a dolgát, és ezért nem tudott elegendő kört futni. Ennek kapcsán a zárást követően meg is kérdezték tőle, hogy szerinte ezek a gondok inkább a Mercedeshez vagy a csapatához köthetőek-e.

„Én nem értek egyet ezzel. Az igaz ugyan, hogy a Mercedes erőforrását használjuk, valamint a váltót is tőlük kapjuk, de mi építjük be az autóba, szóval sok komponens van, ami összekeveredik egy bizonyos ponton, és nem gondolnám, őszintén szólva nem is tudom, hogy honnan eredtek a problémák ma délután.”

„Le kell ásnunk a mélyére, aztán majd kiderül, hogy az egyik vagy a másik oldal miatt volt-e inkább, de nem is igazán számít. Meg kell oldani a dolgokat. Nyilván ez egy közös munka, mivel kívülről kapjuk az alkatrészeket, de azt nekünk kell beépíteni és rendesen működésre bírni.” Vettel tehát nem akarta a Mercedesre hárítani a felelősséget, de nem is zárt ki semmit.

Mivel a tesztnek vége, így a négyszeres bajnok véleményét is kikérték, hogy szerinte melyik a leggyorsabb autó jelenleg. A német pilóta hozta a szokásos humorát: „Van új Safety Carunk! Mindig ő lesz legelöl, ez tény! Amúgy meg nem tudom, nem igazán figyeltem oda erre, mert vagy az autóban ültem vagy az autónkat figyeltem.”

„Azt azért talán fair kijelenteni, hogy a Mercedes ezúttal nem varázsolt annyi kört a pályára, mint az utóbbi években. Ettől függetlenül biztos, hogy rendben lesznek az első futamon, a Red Bull pedig azt teszi, amit kellene nekik: kihívóknak tűnnek. Szóval szerintem vagy a Mercedes, vagy a Red Bull lesz a befutó” – hangzott Vettel jóslata.

Az Aston Martin azon csapatok közé tartozik, akik a Mercedeshez hasonlóan alacsonyabb hátsó hasmagassággal (rake-kel) mennek, miközben az istállók nagyobbik része a jobban előredöntött autót preferálja. Vettel nem igazán akart belemenni a részletekbe, hogy mi a különbség a két megoldás között, és hogy milyennek érzi az ő verziójukat.

Azt azonban kifejtette, hogy a dolog nem olyan egyszerű, hogy ha csökkented a hátsó hasmagasságot, akkor egy Mercedesben ülsz, ha pedig növeled, akkor Red Bull lesz belőle. Ennél jóval több minden játszik szerepet a helyes döntés megtalálásában.

A gumikról pedig elmondta, hogy nem sok értelme van az összehasonlításoknak, mivel ezek lényegében új abroncsok, amelyek eltérnek a korábbiaktól és valamivel lassabbak is. Vettel szerint mindenképpen több időre és több helyszínre lesz szükség, hogy megértsék az új Pirellik működését.

