Vettel nem forgatná fel fenekestül a Forma-1-et

A négyszeres Forma-1 világbajnok, Sebastian Vettel szerint az F1-nek nem kell alapvető változásokon átmennie 2021-től, szerinte a sportág alapjai érintetlenül kell, hogy maradjanak. Vettel a versenyzői szakszervezet delegáltjaként érkezett Romain Grosjeannal Genfbe múlt héten, ahol előadták a versenyzői álláspontokat a szabálytervezetről, és meghallgatták, hogy a szervezők, a szövetség, és a csapatok mivel készültek. A Ferrari pilótája a Motorsport.com kérdésére elismerte, hogy a vasárnapi Német Nagydíj bizonyította, milyen izgalmas lehet az Forma-1 a megfelelő körülmények között, főleg azután, hogy a Francia Nagydíj unalma után milyen éles kritikák fogalmazódtak meg:

„Az esős versenyeken mindig káosz van, és a káosz néha elég szórakoztató tud lenni, tudjuk milyen ez, sokszor láttuk már. De a dolgunk most az, hogy száraz körülmények között is összehúzzuk a mezőnyt, hogy a nézőknek is, és nekünk is szórakoztatóbb legyen a pályán folyó küzdelem. Ez a célunk a jövőre nézve.”

Még több F1 hír: A Ferrari megerősítette, mi okozta a szombati problémákat

Vettel szerint megvannak azok a kulcskérdések, amelyre összpontosítani lehetne, viszont nem gondolja, hogy a sportág alapjait megrengető változásokat kellene eszközölni:

„Megvannak ehhez a megfelelő elemek, ezekre kellene koncentrálnunk. Nem hiszem, hogy csak a változás kedvéért mindent fejre kellene állítani. A Forma-1 DNS-e jó, 50 éve teljesen változatlan, ehhez nem kell hozzányúlni. Nem hiszem, hogy azért, mert egy focimeccs nem volt elég izgalmas, egyből meg kell a csatárok számát, vagy a kapuk méretét változtatni. Szerintem a versenyformátum, az alapok jók. Viszont van pár jelentős dolog, amelyek korrigálásra szorulnak a megfelelő hatás elérése érdekében.”

Virtuális kör a Codemasters legújabb F1-es játékában, az F1 2019-ben, mely most még különlegesebb számunkra, hiszen a Hungaroringen hajthatunk körbe.