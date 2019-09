Vettel nem fél az eltiltástól, és megbeszélte a dolgot Leclerccel

Sebastian Vettel nincs a legjobb helyzetben, mivel több mint 1 éve nem nyert, és legutóbb Monzában megint hibázott, ami igen sokba került számára. Charles Leclerc a másik Ferrariban azonban Spa után ismét nyert. A sajtó már arról ír, hogy a német elvesztette a kontrollt Maranellóban és új királya van a csapatnak.

Még több F1 hír: Halláskárosodást okozhat a Miami Nagydíj a Forma-1-ben?

„Természetesen Monza számomra idén nem volt kiemelkedő az eredmények tekintetében, de a szezon folytatódik. A kihívás ezen a hétvégén elég nagy lesz. Papíron Szingapúr nem feltétlenül a mi pályánk. Ennek ellenére nagyon szeretek itt lenni. Az elmúlt években a pálya mindig is nagyon feküdt nekem és nekünk. Szóval jókedvű vagyok.”

Elmondhatjuk, hogy Vettel a legrosszabb ferraris hétvégéjén van túl? „Nem tudom. Nem emlékszem minden hétvégére. Nagyon jó versenyeink voltak, de Monza határozottan nem tartozik ezek közé számomra. Ugyanakkor voltak pozitív dolgok is ezen a hétvégén, de a szombatnak jobbnak kellett volna lennie, ami sajnálatos módon nem sikerült. Akkor talán a vasárnap is jobb lett volna. Ennek ellenére a vasárnap tényleg nem volt egy jó nap számomra.”

Vettel a szombati dolgot már tisztázta a csapattársával, aki nem adott neki szélárnyékot a Q3 második felében: „Igen, beszéltünk róla, ettől független valóban nem úgy alakult a helyzet, mint azt szerettük volna. Soha nem ért még véget úgy egy időmérő edzésem, mint akkor. Nem ez volt az első olyan hétvégém, amikor nehézségekbe ütköztem, valamint nem úgy alakultak a dolgaim, mint szerettem volna. Ez is ilyen volt most.”

Vettel karrierje legnehezebb időszakában van? „Nem tudom, nem olvastam újságokat erről, szóval... Viccet félretéve, nem, nem gondolom ezt, csak vannak ilyen fázisok. A múltban is ütöttem már ki magam, de itt vagyok, felálltam.”

A német csupán 3 büntetőpontra van attól, hogy eltiltsák. „Valójában ez nem zavar. Szem előtt kell tartani a tényeket, de ez nem jelenti azt, hogy behúzom a kéziféket. Az általános helyzet azonban nem túl jó a világbajnoki pontjainkat illetően. Az utolsó két futam minden bizonnyal nagyon jó volt, legalábbis a csapattársam szempontjából, mert nyertünk.”

„A múltban is én voltam az első, aki elismerte, ha hibázik. Most is így van. Nem gondolkodom arról, hogy mi történhet. Nagyon kritikus vagyok magammal szemben, és szerintem ez is segített abban, hogy kijöjjek ebből a helyzetből. Én nem látom ezt ilyen drámainak, csak előre tekintek, és nem foglalkozom mással. Nem hiszem, hogy ez ilyen rossz lenne, mint azt leírják.”

„Most ez a hétvége az, ami érdekel. Van pár új alkatrészünk, amelyek remélhetőleg kicsit könnyebbé teszik az életünket. Plusz szerintem ezen a pályán a versenyző különbséget jelenthet. Az elmúlt 10 évben ez egy nagyon jó hely volt erre, szóval lássuk, hogy megy.”

A motoros kategóriák között is vannak endurance futamok, melyek közül a Bol D'or messze kiemelkedik, ahol 24 órán át húzzák neki a csapatok, csakúgy mint Le Mans-ban az autóversenyzők.