Vettel nem érti, miért szűnik meg a térdelés

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Stefano Domenicali ügyvezető igazgató a héten jelentette be, hogy bár folytatódik a Forma-1 "We Race As One" névre keresztelt kampánya, megszűnik a versenyek előtti szervezett demonstráció, a pilóták nem térdelnek majd le kifejezve szolidaritásukat az elnyomott kisebbségekkel szemben.

Sebastian Vettel értetlenül áll a döntés előtt, szerinte ugyanis nem oldódtak meg azok a problémák, amelyekre fel szeretnék hívni a figyelmet. A "We Race As One" kampányt 2020-ban hozta létre az F1, ráirányítva a figyelmet a rasszizmus problémájára. A kampány keretein belül az autókon és a versenypályák mentén is megjelent a szivárványos logó, valamint az "End Racism" és ehhez hasonló feliratok.

Természetesen a Forma-1 eddig sem kötelezte a versenyzőket, hogy letérdeljenek a protokoll keretein belül, de ezentúl megszűnik a szervezett demonstráció a futamok előtt. A pilótáknak természetesen továbbra is lehetőségük van kiállni az ügy mellett, de ezt csak más formában tehetik meg.

Domenicali úgy fogalmazott, a gesztusok helyett eljött a cselekvés ideje, Vettel viszont nem ért egyet a döntéssel. A négyszeres világbajnok Lewis Hamilton mellett az egyik leghangosabb véleményvezére a témának, nagy felzúdulást keltett például, amikor a Hungaroringen szivárványos pólóban jelent meg.

A német most arról beszélt, a Forma-1 úgy szüntette meg protokollját, hogy nem is egyeztetett a versenyzőkkel. „Ez egy kicsit meglepett. A problémák pedig, amelyekre fel szerettük volna hívni a figyelmet az elmúlt két évben, nem szűntek meg.“

„Remélem, hogy a versenytársaim összeszedik magukat és megtaláljuk a módját annak, hogy továbbra is felhívjuk a figyelmet a számunkra fontos kérdésekre. Talán nem mindenkinek egyformán fontos ez a téma, de tudom, hogy sokak számára nagyon is az. Csodálatos lenne, ha együtt tehetnénk valamit. Azt hiszem ugyanakkor, hogy a demonstráció ezen formája túlságosan is szembe ment a Forma-1 üzleti érdekeivel“ - fogalmazott Vettel.

