Vettel nem dühöng, csak továbblép a történtek után

Sebastian Vettel és Charles Leclerc versenye nagyon rövidre sikeredett a Stájer Nagydíjon, ami miatt a német világbajnok csak 1 ponttal várja a folytatást két kör után. A Ferrari megkérdőjelezhetetlenül nincs a Mercedes és a Red Bull szintjén, a kilátások nem túl jók.

A helyzetet nehezítette, hogy a Ferrari még kilométereket sem tudott gyűjteni a vasárnapi futamon, mert Leclerc hibázott, és nemcsak a saját, de Vettel versenyét is tönkretette. Azonnal elismerte a hibáját, és személyesen is bocsánatot kért a csapattól, valamint természetesen a csapattársától.

Ezúttal nem volt érezhető feszültség, mivel a Ferrarinál jelenleg nincsenek harcban a címért, és úgy tűnik, hogy 2020-ban nem is lesznek. Legalábbis nehéz erre gondolni ekkora hátrányban, és ne feledjük, idén kevesebb futam lesz.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

Vettel is profin kezelte a dolgot, aki nem dühöngött, és elfogadta a helyzetet, valamint Leclerc bocsánatkérését. „Rendben, szerintem mindketten elég érettek vagyunk. Továbblépünk.” - mondta az év végén távozó Vettel a Red Bull Ringen.

„Nyilvánvaló, hogy ez mindkettőnk számára egy rossz hétvége volt. Nehéz is volt, és most persze keserű, hogy mindkét autónkkal kiestünk. Ez az elmúlt hétvégét követően is nehéz volt, de mindig optimistán gondolkodom.”

„A jó hír az, hogy a következő héten ismét versenyezni fogunk, így nem kell túl sokáig várnom arra, hogy visszaüljek az autóba. Meglátjuk, és remélem, hogy a magyar helyszín jobb lesz számunkra.” - tette hozzá a négyszeres bajnok.

Mattia Binotto, a Ferrari főnöke nem keresett hibást a balesetben, független attól, hogy Leclerc magára vállalta a dolgot, és azt mondta, Vettel semmiről sem tehet. Az FIA végül nem vizsgálta az esetet, valószínűleg amiatt is, mert mindkét Ferrari kiesett.

