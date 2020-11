Vettel nem akarja ezeket a gumikat 2021-ben az autókon látni

A Pirelli hálátlan feladattal szembesült, amikor kiderült, hogy a 2021-re fejlesztett 18 colos kerékre tervezett gumijait el kell halasztaniuk 1 évvel, így sebtében kellett a 2019-es gumit hozzáigazítaniuk a 2021-es autók becsült teljesítményéhez.

A Bahreini Nagydíj pénteki szabadedzésen mindenki kipróbálhatta, milyen gumikat készített a Pirelli 2021-re, azonban jóformán senkinek nem tetszettek azok, Lewis Hamilton után Sebastian Vettel is kijelentette, hogy ezeket nem akarja jövőre használni.

„Egyáltalán nem volt előrelépés” – mondta Vettel a pénteki nap utáni sajtótájékoztatón. „Szerintem éppen ellenkezőleg. Egy próbát megért, de remélem, hogy soha többé nem látom ezeket a gumikat, sokkal rosszabbak, mint a mostaniak.”

Vettel azt is hozzátette, hogy amennyiben csak az a másik lehetőség, hogy egy harmadik szezonra is maradjanak a 2019-es gumik, akkor is azt választaná. „Ha csak ez az egy opció van 2021-re, akkor természetesen maradnék a 19-es gumikkal.”

„Amíg nem adnak egy olyan gumit, ami képes arra, amire a jelenlegi nem, például kevésbé melegszik túl, tehát jobban tudunk harcolni egymással, felesleges váltani. Ez még rosszabb, mint a mostani, és még rátesz egy lapáttal azokra a problémákra, amelyekkel most is küzdünk.”

Daniel Ricciardo, a Renault pilótája is hasonlóan nyilatkozott, és nem érti, mi volt a cél ezekkel az abroncsokkal.

„Rendben voltak, kicsit lassúak. Hogy őszinte legyek, nem igazán értem, mit próbáltunk meg elérni velük. Tudom, hogy a felépítésében próbálták biztonságosabbá tenni őket, azok után, ami történt Silverstone-ban, de az elsők így is gyengébbek, és ott kisebb is a tapadás.”

Hamilton az első kirohanása után hozzátette, hogy a Pirelli egyáltalán nem hallgat rájuk, hiába fogalmaztak meg egy közös célt a gumik számára.

„Párizsba repültem korábban, hogy képviseljem a pilótákat, leültem tárgyalni az FIA-val, a csapatokkal, a Pirellivel. Korábban egyáltalán nem hallgattak arra, amit mi mondtuk az évek alatt, szóval most leültünk, elmondtunk, mit akarok, rengeteg e-mail később, hogy segítsünk nekik. Így se lett jobb, nem tudom, mit tehetünk még.”

„Nem tudom, hogy mi értük-e el a technológia határait, vagy csak ők a sajátjaikat.”

Verstappen kicsit odaszúrt Hamiltonnak.

