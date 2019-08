Vettel nagyon nyugodt és nyerni akar a Német Nagydíjon

Ez eddig nagyon nem Sebastian Vettel éve, mely sokkal rosszabb lehet, mint a tavalyi, amikor harcban volt a címért, de a hibái és a Ferrari megingása megbosszulta magát. Vettel legutóbb két héttel ezelőtt hibázott a Brit Nagydíjon, amikor hátulról belerohant Max Verstappen autójába. A holland Hockenheimben sem tudott sokkal többet mondani erről, mint korábban, addig a német világbajnok nyugodtnak mondja magát.

„Néhány nyugodt nap van mögöttem. Tegnap este például az egész csapattal elmentem enni, de összességében az elmúlt néhány nap meglehetősen nyugodt volt. Szívesen gondolok Hockenheimre, a zászlókra és a nagy lelkesedésre, mely évről évre érezhető ezzel a nagyszerű légkörrel. Remélem, hogy ismét élvezhetjük ezt a légkört.”

Sebastian egy esztendővel ezelőtt az első helyről dobta el a Ferrarit, ami nagyon sokba került számára. Nemcsak a győzelmet vesztette el ezzel, hanem az első helyét is a bajnokságban, akárcsak a Ferrari: „Pillanatok, amikor a dolgok nem mentek túl jól, és nehéz helyzeteink voltak. Ez egy szezon során normális. Vannak bizonyos pályák, melyek fekszenek az autónak, miközben jobbak és jobbak vagyunk. Folyamatosan haladunk előre, de még nem vagyunk ott, ahol lenni szeretnénk.”

Sebastian Vettel, Ferrari walks the track with his mechanics

Fotó készítője: Mark Sutton / Sutton Images