Vettel nagyobbat hibázott, emiatt is kapott keményebb büntetést

Sebastian Vettel ismét felhívta magára a figyelmet Monzában, de a tavalyi évhez hasonlóan mindezt a hibájával tette meg. A német világbajnok újra és újra a kritikák kereszttűzébe kerül, miközben Nico Rosberg, aki még mindig hisz a honfitársában, értetlenül állt a Ferrari versenyzőjének hibája előtt, mely igen sokba került.

Vettel akár a győzelemért is harcban lehetett volna, de elmérte az egyik kanyart, majd keresztbe állt, ami miatt többen is elmentek volna mellette. Ezt használta volna ki Lance Stroll is az érkező Racing Pointtal, aki egy remek futamot mehetett volna, de Vettel egyszerűen túl hamar indult el és eltalálta a társa autóját, aki kicsúszott, majd a láncreakció részeként leszorította Pierre Gaslyt.

Az FIA mindkét incidens esetében büntetést hozott: Vettel 10 másodperces stop-and-go büntetést kapott, míg Strollnak „csak” át kellett hajtania a bokszutcán. Michael Masi, az FIA versenyigazgatója a futamot követően elmondta, a két büntetés meghozása között az alapvető különbséget az jelentette, hogy az egyik egy nem biztonságos visszatérés volt, míg a másik szituációban ütközés is történt a nem biztonságos visszatérés mellett.

Masi a Motorsport.com kérdésére hozzátette, azt a tanácsot adná a versenyzőknek az ilyen esetekben, hogy egyszerűen legyenek óvatosak és körültekintőek, valamint az ilyen helyzetekben a csapatoknak is szerepet kell játszaniuk, mivel mindent látnak a monitorokon keresztül. Masi azonban elismeri, minden olyan gyorsan történt és csak egészen kevésen múlott, hogy Vettel ne találja el a társát. „Ez szó szerint egy bang, bang, bang-hatás volt.”

