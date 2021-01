Vettel: „Most jobb vagyok annál, mint amikor a Red Bullnál mentem”

A heppenheimi születésű pilóta az F1 Insidernek nyilatkozott az elvárásai kapcsán. „Nem számítok semmilyen garantált sikerre a jövőben, amire viszont számítok, az a kemény munka. Az optimista atmoszférát kihasználva kell megpróbálnunk lépésről lépésre közelebb kerülni a sikerhez.”

„Realistán szemlélve a Mercedes marad továbbra is a legnagyobb favorit 2021-ben.” Ennek ellenére a négyszeres bajnok továbbra is hisz magában. Még azt is elmondta, hogy bizonyos szempontból most jobb pilóta, mint amikor a bajnoki címeit szerezte.

„Főleg azért, mert változtam azóta. Jobb, több tapasztalattal, és tisztábban látom a dolgokat, mint amikor a Red Bullnál mentem.” Jelen helyzetben nem is olyan meglepő, hogy Vettel megújult bátorsággal vág bele az új kalandba.

A Ferrarinál a győzelem volt az elvárás, az Aston Martinnál viszont minden siker egy újabb mérföldkő lesz. „Itt a lehetőség, hogy egy újabb fejezetet írjunk az Aston Martin motorsportos történelemkönyvébe. A márka összes rajongója számára izgalmas ez, de a Forma–1 és a sport szempontjából is” – vélekedett a német.

