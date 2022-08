Vettel: mindig is voltak nézőtéri problémák, ez nem az új generáció hibája A Forma-1-es Osztrák Nagydíj után több hír is megjelent azzal kapcsolatban, hogy szurkolók egy csoportja rasszista és homofób rigmusokat kiabált a lelátón, míg mások nőket zaklattak. A négyszeres világbajnok szerint ezek a problémák mindig is megvoltak.