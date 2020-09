Vettel megnevezte legkeményebb csapattársát - válasza talán meglepő lehet

A Sky Sports megkérte a négyszeres bajnokot, hogy válassza ki eddigi legkeményebb márkatársát pályafutása során. A korábban felsorolt pilóták között azonban egyvalakinek nem szerepel a neve.

Ő pedig Mark Webber. Bizony, Vettel őt nevezte meg eddigi legkeményebb csapattársának. Érdekes választásnak tűnhet, de ha jobban belegondolunk, akkor talán nem is annyira meglepő. A 33 éves német, aki jövőre már az Aston Martinnál folytatja, meg is indokolta döntését.

„Akkoriban ő már előrébb járt a pályafutásában, mint én. Ami még ennél is fontosabb, hogy érettebb is volt nálam. Emiatt pedig remek csaták zajlottak le csapaton belül” – magyarázta Vettel.

Nemcsak az aszfalton esett egymásnak a két pilóta, de olykor a pályán kívül is komoly szóváltások és csörték zajlottak le. „Most már viszont jó a kapcsolatunk.” Az tény, hogy mióta Webber visszavonult a Forma–1-ből, a korábbi ellenfelek közötti viszony jelentősen javult.

Vettel válasza viszont azért is lehet meglepő, mert a Red Bullnál egy másik ausztrállal is összemérhette tudását, és végül vereséget is szenvedett tőle házon belül. 2014-ben Daniel Ricciardo volt a csapattársa.

The podium, Red Bull Racing with third placed team mate Sebastian Vettel, Red Bull Racing Fotó készítője: XPB Images

A jelenlegi Renault-pilótát azonban nem tartja a legnehezebb márkatársának, hiába alakult az az év úgy, ahogy. „Az az év eléggé rövidre sikerült. Számos okból nehéz szezon volt az, ő pedig egy erős ellenfél.”

Bizonyos szempontból elég nagy a hasonlóság a két helyzet között, csak annyi eltéréssel, hogy előbb Vettel volt a fiatal feltörekvő tehetség, aztán meg belőle lett az érett és tapasztalt pilóta. Ugyanakkor azt is jól tudjuk, hogy abban az évben már nem a Red Bull volt a nyerő autó, és emiatt a németnek meg is gyűlt vele komolyan a baja.

Vettel az interjúban emellett még elmondta azt is, hogy sokat tanult Räikkönen vezetési képességeit figyelve, és arra is utalást tett, hogy Charles Leclerc-nek nagy jövőt jósol a sportágon belül.

