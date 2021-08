Vettel megmentőként tekint Lawrence Strollra

A 2018-as nyári szünet attól volt hangos, hogy vajon mi lesz a Force Indiával, miután Sergio Perez csődeljárást indított saját alakulata ellen, hogy ezzel próbálja megmenteni azt. Szerencséjükre azonban érkezett Stroll, aki felvásárolt mindent, majd már Racing Point néven folytathatták tovább azt a szezont.

Idénre azonban egy újabb gyökeres átalakulás jött, hiszen az Aston Martint is behozta az F1-be, ezzel pedig teljesen megújultak, ráadásul leigazolták a Ferraritól távozni kényszerülő Vettelt is. A német nagyra értékeli, hogy főnöke megmentette a csapatot a csődtől, és hogy új lendületet adott nekik, melynek segítségével idővel már a bajnoki címért szeretnének harcolni.

„Lényegében ő mentette meg a csapatot, számos munkahelyet, számos embert, akik szenvedélyesek a sportág iránt. Emellett komoly átalakuláson is mentek keresztül, ha megnézzük, hol voltak néhány éve” – nyilatkozta Vettel a Ziggo Sportnak.

„Mindenki nagyon elkötelezett, sok új ember érkezik hozzánk. Ez egy nagy projekt, talán a legnagyobb a Forma–1 utóbbi néhány évében.” Ennek ellenére azonban az előrelépés helyett visszaesés következett be idénre, hiszen az Aston Martint is rosszul érintették az új padlólemezszabályok.

Néhány jó pillanatuk azért így is volt már 2021-ben, hiszen Vettel Bakuban második tudott lenni, és Magyarországon is ott futott be, de később aztán kizárták, mert autójából nem tudtak megfelelő mennyiségű benzinmintát venni.

„Most már minden kezd összeállni, de az eredmények tényleges megszerzése komoly kihívás. Lawrence azonban mindenképpen elkötelezett, a csapatra pedig fényes jövő vár” – vélekedett a négyszeres világbajnok német versenyző.

