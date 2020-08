Vettel megerősítette a Ferrari tervét

Sebastian Vettel ismét egy nagyon rossz időmérő edzésen van túl, bár legalább a Q3-ba bejutott, a Ferrariból nem tudta kihozni azt az extra teljesítményt, ami Charles Leclerc-t a 4. helyre repítette a nem túl acélos SF1000-ben.

A 10. helyről rajtoló német megerősítette az időmérő edzés után, hogy a Ferrari a két brit futam között is a pályán lesz, és kiveszik a filmforgatási napjukat, hogy ezzel is megpróbálják ledolgozni a hátrányukat a Mercedeshez.

„Én is itt maradok, mert nincs is sok értelme hazamenni” – nyilatkozta Vettel az időmérő edzés után arra a kérdésre válaszolva, hogy mit fog csinálni a versenyek közözött. „Szerdán lesz a filmforgatási napunk is, ezért hétfő, kedd lesz szabad, ezért talán biciklizek majd.”

„Ez sokat segített az osztrák versenyek között is, talán segíteni fog most is.”

Miután Sergio Perez hivatalosan is elkapta a koronavírust, ismét téma lett a Forma-1 által bevezetett korlátozások betartása, mivel azok nem részletezik azt, mit tehet a pilóta a versenyek között, és mit nem. Az első figyelmeztetést Charles Leclerc és Valtteri Bottas kapta, akik az osztrák futamok között hazamentek Monacóba.

Sebastian Vettel, Ferrari Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Nos, az F1 nem korlátozhatja, mint csináljanak a pilóták” – nyilatkozta Vettel. „Nem hiszem, hogy csakúgy bezárhatnának valakit egy helyre. Nem tudom, hogy Sergio mit csinált, de remélem, hogy jól van.”

„Komoly probléma ez, mindnyájunknak felelősen kell cselekednünk, kézmosással, távolságtartással. Ha ezeket nem tudod betartani, viselj maszkot, és legyél körültekintő, a többit meg majd meglátjuk.”

Leclerc hiába elégedett a 4. rajthellyel, nem túl optimista a holnapi verseny előtt.

