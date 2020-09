Vettel: Még szerencse, hogy nem voltak ma szurkolók...

Egy láthatóan csalódott, de így is pozitív és a jövőbe tekintő Sebastian Vettel tűnt fel a Sky F1 mikrofonjai előtt azután, hogy mindössze hét kört követően fel kellett adnia utolsó Olasz Nagydíját a Ferrari színeiben. A német egy fékprobléma miatt esett ki, ami csak egy csepp a tengernyi bajban, ami idén sújtja a gárdát:

„Hogy rosszabb-e a dolog, mint eddig gondoltuk? Nem tudom, tény, hogy az egész csapatnak nagyon nehéz most, de ez a helyzet, ebből kell a lehető legtöbbet kihozni, hogy méltóan zárjuk az évet.” – magyarázta kicsit beletörődően Vettel.

„Még mindig rengeteg verseny van, szóval lesz esélyünk felállni és megérteni a dolgokat. Sokat kell dolgoznunk és oda kell figyelnünk. Ha rajtam múlna, még a pályán lennék, nem itt adnám az interjút, a mezőny elejében lennék, nem hátul. Néha azonban az ember nem választhat, azzal kell dolgoznunk, amink van.”

„Ez az év nagyon más, mint az eddigiek, ebből a szempontból még jó, hogy nem voltak szurkolók. Ilyen az élet, és még ha az eredmények között nincs is olyan sok pozitívum, vannak jó dolgok is, ezekre kell koncentrálni. A továbbiakban is emelt fővel kell ezekre összpontosítanunk.”

És mi lesz a továbbiakban? Jövő héten következik Mugello, ahol a Ferrarinak biztosan nem kell amiatt aggódnia, hogy nem lesz elég a motorerő egy jó teljesítményhez, de vannak más gondjaik is, és Vettel nem is nagyon titkolta a véleményét:

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, is retired to the garage Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

„Szerintem egyértelműek az elvárásaink… Mármint, nézzétek meg, hol vagyunk most. Nem mondanám, hogy sokat várhatunk magunktól. Az utóbbi versenyeken nehezen tudtuk a 100%-ot kihozni az autóból.”

„Mugellóban jobb lehet a helyzet, de ez nem azt jelenti, hogy a dobogóért fogunk küzdeni, reálisnak kell lennünk, nagyon alacsonyan vannak az elvárásaink, először legyen egy problémamentes hétvégénk és az nekem már jó kiindulási alap.”

