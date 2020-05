Vettel maradni akar a Forma-1-ben, és már lehet, hogy az első verseny előtt alá fog írni

Sebastian Vettel a videós interjúban arról is beszélt ,hogy a szünet ideális időpont-e arra, hogy megegyezzenek az új szerződéséről.

„Nos, ez függ attól is, milyen hosszú lesz ez az időszak, de szerintem most a legfontosabb dolgunk Ausztrália után az volt, hogy megértsük, mivel állunk szemben, de ez még bizonyos szempontokból még mindig nem tiszta, és biztosítani kellett a Ferrari munkatársainak egészségét is.”

„Olaszország volt az első ország, amelyet igazán keményen érintett a járvány Európában. Szerintem lesz még egy jó pár hetünk a jelenlegi állapotok alapján. Az első verseny sajnos még hetekig nem várható, de igen, lehetőségünk lesz a következő hetekben ezen a területen gondolkodnunk.”

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Andrew Hone / Motorsport Images

„A legnagyobb változás most az, hogy nincsenek „normális” napjaink, és egy megszokott napi rutinunk” – árulta el Vettel arról, miben más a szünet. „A sport egyfajta életforma emberek számára, edzés, és aztán kikapcsolódás, vagy valami más. Ebben az értelemben a sport nagyon erős.”

„Általában az első dolog, amit megnézek egy újságban, az a sportszekció. Most is vannak érdekes cikkek, különböző nézőpontok, van egy kis idő a visszatekintésre. Hírek úgy igazából nincsenek, nem történik semmi.”

„Ez egy remek lehetőség sokunk számára, természetesen a környező körülmények attól még borzalmasak, de most van lehetőségünk egy „újraindításra”, és kitalálni azt, mi az, ami igazán fontos az életben, mi fontos számodra. Remélhetőleg azok, akik megtalálják ezeket a válaszokat, még itt lesz velünk egy darabig.”

Vettel szerint az új szerződésére is hatással lehet az első verseny időpontja, és elképzelhető, hogy már az első verseny előtt meg kell hoznia a döntését.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

„Attól is függ, mikor lesz az első verseny, és szerintem mindenki erre vár. Most kulcsfontosságú mindenki számára, sportban, vagy azon kívül, hogy türelmesnek kell maradnia, de én is magamba tekintek, és kérdéseket vetek fel.”

„Van esély arra is, hogy az első verseny előtt meg kell hozni a döntésünket, mert jelenleg úgy néz ki, nem lesz verseny júniusig, vagy júliusig. Most azonban várunk még, és szerintem ezzel mindenki így van. Úgyhogy igen az első verseny időpontjától függ, hogy előtte, vagy utána hozom meg a döntést.”

Vettel azt is tisztázta a Motorsport.com-nak, hogy maradni akar a Forma-1-ben.

„Igen, szerintem ezt már igen tisztán kijelentettem a legutóbb, Ausztráliában, vagy az autó bemutatásakor.”

