Vettel már beállította a csengőhangot Marko hívására

Alexander Albon hiába nyújtott jó teljesítményt a szezon eddigi 3 futamán, a helye egyáltalán nem biztos a Red Bullnál 2021-re, miközben a csapat egykori négyszeres világbajnok pilótája is helyet keres magának.

Max Verstappen már a második futam panaszkodott: „Nem segít az, ha a csapattársam ennyire hátul van. A Mercedeshez képest nekünk nincs meg az a lehetőségünk, hogy variáljunk a stratégiánkkal.”

Vettel Spielbergben már elismerte, hogy amennyiben keresnék korábbi csapatától, biztosan igent mondana a Red Bullnak, különösebb pénzügyi megkötés nélkül.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Az F1-Insider értesülései szerint egyelőre nincs alapja azoknak a pletykáknak, hogy a Red Bull tulajdonosa Dietrich Mateschitz azzal bízta meg a csapat tanácsadóját, Helmut Markot, hogy intézze el Vettel szerződtetését.

Ugyanakkor beszámoltak egy, a paddockban terjedő vicces pletykáról: Sebastian Vettel a The Beatles ’Drive My Car’ számát állította be csengőhangnak Helmut Marko telefonszámához, hogy azonnal tudja, amikor az üléssel keresik meg.

Vettel ezzel egyidőben „nagyon érdekesnek” nevezte az Aston Martin projektjét, és Sergio Perez is tisztában van azzal, hogy az élő szerződése ellenére neki kellene mennie a csapattól.

Ajánlott videó: