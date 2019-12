Vettel: „Már azelőtt elszálltam, hogy Charles megkezdte volna a körét...”

Érdekes helyzet állt elő, hiszen a Ferrarinál csak az egyik autónak volt ideje arra, hogy megkezdje az utolsó mért körét. Charles Leclerc egyelőre annyit mondott, hogy fogalma nincs a helyzetről, amit ki fognak elemezni, de nem volt boldog.

Sebastian Vettel noha el tudott menni az utolsó Q3-as körére, igen hamar eldőlt a sorsa, és emiatt nem tudta megelőzni a csapattársát. Ez a 4. és 5. hely igen gyenge eredmény lehet a Ferraritól, és lehetséges, hogy taktikai hibát is vétettek.

Vettel vajon többet várt ennél? Magától az autótól többet várhatott az időmérő edzésen? „Nehéz megmondani, de nyilvánvalóan tudjuk, hogy amikor sok kanyart tartalmaz egy pálya, nem vagyunk elég gyorsak. Ebben a tekintetben ez valószínűleg egy rossz pálya számunkra, de majd holnap meglátjuk, hogy mit tehetünk.”

Fotó készítője: Manuel Goria / Motorsport Images

A német világbajnok a furcsa kivezetőkörről is mondott néhány szót. Albon belassított, mert előtte volt az egyik McLaren. Nem tudom, ki volt a McLaren előtt, vagy hogy volt-e egyáltalán valaki. Kár érte. A gumik már az elején se voltak rendesen bemelegedve, és az első kanyarban el is szálltam, még mielőtt Charles megkezdte volna a körét.”

„Összességében azt mondhatjuk, hogy az elejétől kezdve nem volt jó a helyzet, és igazán soha nem működtek olyan jól a dolgok, ami frusztráló.” - tette hozzá Vettel, aki megpördült a célegyeneseben, ami szintlén nem segített a helyzeten.

„Nehéz lesz a második sorból indulni, mert nem vagyunk elég gyorsak. Pontosabban mondva elég sok időt veszítünk. Az összes lassú és közepes sebességű kanyarban gondunk van. Ez az egész szezonban így van. Az első két szektorban rendben vagyunk, de túl sok a kanyar. Ezen a részen a gumik nem dolgoznak olyan jól, kevésbé tapadnak, mint a többiek esetében.”

„Mindig mi voltunk kint először a pályán, ami nem segít, de a végén ez rendben volt. Próbálkozni fogunk, és teszünk valamit annak érdekében, hogy a helyzet jobb legyen.” - folytatta a német világbajnok, aki a TOP-6-ból egyedüliként lágy gumikkal fog indulni.

„Remélem, én leszek az egyetlen, akinek igaza lesz.” - fogalmazott nevetve Vettel, aki már nem lehet harmadik a bajnokságban, és arra is kis esélye van, hogy megelőzze a csapattársát, így Leclerc az első ferraris idényében legyőzheti a négyszeres bajnokot, mint tette azt Daniel Ricciardo 2014-ben a Red Bullnál. Érdekesség, hogy Vettel akkor volt legutóbb 5. a bajnokságban, és most is ezt a helyet foglalja el.

Egy virtuális kör a Ferrarival Abu Dhabiban, mely az évadzáró F1-es nagydíjnak ad otthont. Főszerepben a villanyfényes Yas Marina Circuit, amit a következő héten is használni fognak a csapatok.