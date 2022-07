Vettel Mansell legendás Williamsét fogja vezetni, de környezetbarát módon

Az Aston Martin németje az ikonikus piros 5-össel felszerelt Williamset vasárnap délelőtt vezetheti majd a brit pályán. Vettel csütörtökön fedte fel, hogy az eltérő üzemanyagnak semmilyen hatása nincs az autóra, és szerinte fontos, hogy a történelmi autókat környezetbarátabb módon működtessük.

„Nagy élményre számítok, és remélem, az emberek majd osztoznak velem ebben, mert ez egy lenyűgöző autó, csodás történelemmel, csodás hanggal, és már nagyon várom. Ami az üzemanyagot illeti, már megtalálni sem volt könnyű, de miután meglett, már könnyen ment. Csak egy bejáratás kellett, hogy kitaláljuk a dolgokat.”

„Vasárnap majd láthatják, hogy olyan lesz az autó, mint 30 évvel ezelőtt. Ugyanolyan lesz a hangja, ugyanúgy kell vezetni, és bár nem fogok az abszolút határig menni, de azért élvezni akarom, figyelembe véve, hogy ez a saját autóm, és nem csak kölcsönvettem valakitől.”

Vettel elmondta, hogy az ő ötlete volt a kezdeményezés, és így szerette volna megünnepelni a 30 éves évfordulóját annak, hogy az autó megnyerte a bajnokságot és a Brit Nagydíjat is.

Vettel még egy 2019-es goodwoodi aukción vette meg a FW14B 8-as számú karosszériáját potom 2,7 millió fontért. Ezt a karosszériát az akkori 16 futamból 13-on használták, és hét pole pozíciót értek el vele.

„Az én autómon is az 5-ös szám van, én is a piros 5-össel nyertem az első bajnokságomat, még ha az akkor nem is volt olyan nagyon hangsúlyos. Ráadásul már a gokartban is ezzel a rajtszámmal mentem, ahogyan most is, szóval megvan a kapcsolat.”

„Azt hiszem, a 90-es évek elejéről vannak az első emlékeim a Forma–1-ről, erről az autóról. Az én ötletem és az én kezdeményezésem volt, és azt gondoltam remek ötlet, hiszen pont 30 éve nyerték meg vele a bajnokságot és a Brit Nagydíjat.”

„Ugyanakkor arra gondoltam, felelősségteljes módon kell ezt tennünk, ezért használok karbonsemleges üzemanyagot, ezzel is demonstrálva, hogy továbbra is megtarthatjuk a motorsport örökségét, hagyományait, de felelősségteljesebb módon.”

„Szóval már nagyon várom, hogy vezethessem, hallhassam a hangját, és szerintem sokan fognak majd osztozni az örömön” – mondta Vettel, aki már az üléspróbát is megejtette a Williamsében.

