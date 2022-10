Vettel magabiztosan várja utolsó amerikai versenyét

Sebastian Vettel minden bizonnyal szeretné a lehető legszebben zárni Forma-1-es pályafutását, amire minden esélye meg is van. A négyszeres világbajnok a Magyar Nagydíj előtt jelentette be, hogy az idény végén elhagyja a száguldó cirkuszt, azóta pedig hat futamon vett részt és négy alkalommal is pontszerző helyen zárt.

Ez különösen nagy szó az Aston Martin számára, hiszen a silverstone-i alakulat pocsékul kezdte az évet és egyúttal a Forma-1- új korszakát, ráadásul Vettel két versenyt kihagyni kényszerült koronavírus-fertőzés miatt.

A csapat a Spanyol Nagydíjra gyakorlatilag teljesen átépítette a konstrukcióját, amit sokan csak "zöld Red Bullként" aposztrofáltak, s ha az áttörés nem is jött azonnal a teljesítményt illetően, szépen lassan elkezdtek felzárkózni a középmezőnyhöz.

Vettel az előző két versenyhétvégén kiválóan teljesített, Szingapúrban nyolcadik helyen ért célba, a kedvenc pályájának számító szuzukai aszfaltcsíkon pedig, pokolian szoros hajrában legyűrve Fernando Alonsót a hatodik lett. Ennek ellenére óvatosan várja a texasi futamot.

„Tizenöt évvel ezelőtt az Egyesült Államokban debütáltam a Forma-1-ben Indianapolisban. Mindig nagyszerű érzés visszatérni Amerikába, különösen egy olyan izgalmas pályára, mint amilyen a Circuit of the Americas is. Számos kihívást jelentő szakasza van“ - mondta Vettel az Aston Martin hivatalos előzetesében.

„Mint mindig, most is nagyon nehéz megjósolni, mire lehetünk képesek, hol leszünk majd a középmezőnyben, de az elmúlt néhány futam megmutatta, hogy képesek vagyunk rendszeresen pontokért harcolni, így bizakodó vagyok. Szeretnénk a pozitív lendületünket átmenteni az idény végére“ - tette hozzá a német.

