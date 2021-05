A portugál hétvégén az Aston Martin egyetlen fejlesztési csomagját Lance Stroll autójára rakták fel, mivel a szezonban eddig a kanadai versenyző szerzett több pontot. Az időmérőn ezúttal előrébb végző Vettel nem neheztel emiatt a csapatára, úgy érzi, logikus döntést hoztak.

„Nyilvánvalóan Lance az első pillanattól kényelmesebben érezte magát a kocsiban, mint én. Tehát azt gondolom, logikus döntést hozott a csapat.”

A portimaói időmérőn viszont Vettel tudott sokkal előrébb végezni – a négyszeres világbajnok először jutott be a Q3-ba az Astonnal, míg Stroll számára a Q1 jelentette a végállomást, 17. lett.

„Elég nagy most a különbség az autóink között, és ez eddig is így volt, csak most a másik irányba. Ideális esetben közelebb lehetnénk egymáshoz, hogy kicsit össze tudjunk dolgozni a futamon. De még mindig rengeteg munka áll előttünk, fejlődni akarunk” – jelentette ki a német.

Annak ellenére, hogy Vettel hétvégéje egyelőre sokkal jobb alakul, mint az eddigiek, a 33 éves pilóta kiemelte, még mindig csak tanulja az autót.

„Ez egy hosszú idény lesz. De ezek a versenyek kritikus fontosságúak ahhoz, hogy fejlődjünk. Még mindig sok dolgon változtatunk egyik edzésről a másikra, hogy megismerjük a határainkat.”

Végül Vettel arra is rátért, hogy Strolltól is tanul új csapatánál, és véleménye szerint csapattársa jól kezdte az évet.

„Lance-nek más a stílusa, de nyilvánvalóan minden csapattárs kicsit más. A hozzáállásában és a kanyarok bevételében is más stílust követ, amelyből én is tanulhatok, és valószínűleg ő is ugyanezt mondaná rólam.”

„Szerintem Lance jól kezdte az évet, egyértelműen kényelmesebben érezte magát a kocsiban és gyorsabb volt nálam az év elején. Remélhetőleg most már közelebb kerültünk egymáshoz, és ez egy is marad a következő futamokon.”

