Vettel: Lewis többet érhet el, de számomra Schumacher a legnagyobb!

Lewis Hamilton vasárnap Isztambulban megszerezte hetedik világbajnoki címét, ezzel beállítva az eddig Michael Schumacher által egyedül tartott rekordot. A verseny után, amikor Hamilton még szedte magát össze a kocsiban, Sebastian Vettel odament hozzá gratulálni.

Bár a beszélgetést a közvetítésen csak elnyomva lehetett hallani. Vettel később elmondta, hogy csak azt mondta el a Mercedes pilótájának, amit akkor érzett, miközben gratulált neki ahhoz, hogy a korszak legnagyobb versenyzője lett:

„Azt mondtam neki, hogy milyen különleges számunkra, hogy a szemünk láttára íródik a történelem. Szerintem ennek a korszaknak ő a legnagyobb alakja. Összehasonlítani viszont nehéz lenne – hogy vethetnénk össze Fangiót vagy Stirling Mosst a mi generációnkkal? Lehetetlen.”

„Lehet, hogy az ő autóikban mi semmire sem mennénk, mert egyszerűen összesz*rnánk magunkat bennük. Lehet, hogy ők nem mennének semmire a mi autóinkban. mert túl gyorsak. Ki tudja? Nem is számít. Szerintem minden kornak megvan a maga versenyzője, vagy versenyzői, a miénknek pedig Lewis a legjobbja.”

Vettel már többször is elmondta idén, hogy számára Michael Schumacher marad a valaha volt legjobb pilóta, és ezt most is megismételte: „Számomra érzelmileg mindig is Michael lesz a legnagyobb, de kétségtelen, hogy Lewis több dolgot ért el.”

„Ugyanannyi bajnoki címe van, több versenyt nyert és sokkal több pole-t szerzett. Ennél többet nem lehet várni tőle. A mai nap a legjobb bizonyíték. Egy nehéz verseny volt, a pályán is nagy kihívás volt maradni, majd két óráig tartott és valószínűleg őszintén, nehezebb volt ma nyernie, mint nem és mégis megcsinálta.”

„Szóval úgy érzem, megint valami különlegeset szedett elő a zsákjából és megérdemel mindent, amit valaha elért.”

Ajánlott videó: