Vettel különleges sisakkal készült a Forma-1-es Magyar Nagydíjra

Idehaza nagy hatása volt Sebastian Vettel csütörtöki sajtótájékoztatóján tett kijelentéseinek, ugyanis Lewis Hamiltonhoz hasonlóan ő is élesen kritizálta a magyar kormány legújabb intézkedéseit.

A négyszeres világbajnok már csütörtökön is egy szivárványos cipőben ment ki a magyar pályára, ma pedig bemutatta, hogy különleges festéssel készült a Magyar Nagydíjra, amellyel ismét kijelentette, milyen fontos számára a sokszínűség.

Nem ez az alkalom, hogy Vettel kis magánakcióba kezd, tavaly a Török Nagydíjra is hasonló dizájnnal készült, akkor nem is az F1 által használt – és a semmitmondósága miatt sokat kritizált – We Race As One kampányszlogen mentén, hanem Together As One feliratot helyezett el a sisakjára, amit a verseny után – amelyen az utolsó ferraris dobogós helyezését szerezte, árverésre bocsájtott, a befolyó összeget pedig két afrikai gyerekeket segítő szervezet számára ajánlotta fel.

Az Aston Martin az első szabadedzésen ismét nem tűnt ki a középmezőnyből, Lance Stroll a 10., Vettel csak a 13. legjobb időt autózta, így ismét nehezen jöhet majd össze a pontszerzés a silverstone-i alakulat számára.