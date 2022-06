Vettel: kilencedik hely és egy „nagyon okos baleset” az időmérőn

A kvalifikáció egyik kisebb meglepetésének lehet nevezni, hogy Vettelnek sikerült a Q3-ba juttatnia az autóját, amely idén eddig nem muzsikál valami jól. A tavaly Bakuban dobogóra álló német azonban újra megmutatta, hogy képes még nagyot gurítani, és egészen jó helyzetbe hozta magát a futamra.

„Nagyon örülök ennek a kilencedik helynek. Ha még lett volna benne fél tized, akkor Juki [Cunoda] előtt végezhettem volna, de ez nem igazán eredményezett volna nagy különbséget. Összességében viszont jó nap volt ez” – nyilatkozta Vettel.

Úgy tűnik, az Aston Martin Barcelonában debütáló új verziója kezd egyre jobban működni, legalábbis Vettel kezei között. „Sokat tanultunk az autóról az utóbbi időben. Ide nem hoztunk fejlesztéseket, de sikerült egy kicsivel többet kisajtolni belőle, megérteni pár dolgot és kipróbálni őket. Technikai szempontból jó úton haladunk.”

A négyszeres bajnok már a Q1-ben megmutatta magát azzal, hogy hatodik lett: „Már a legelső köröm jól sikerült a Q1-ben, és vigyázni kell, mert bármikor jöhet egy piros zászló. Én viszont most össze tudtam rakni, amikor kellett.”

A kvalifikáció második szakaszában azonban neki is volt egy meleg pillanata, és majdnem úgy járt, mint márkatársa, Lance Stroll, aki komolyan össze is törte az Astont. Vettel a 15-ös kanyart mérte el egy kicsit, és az autó orrával bele is csúszott a gumifalba, de komolyabb sérülés nem történt.

„Egyszerűen rátapostam a fékre. Nem tudtam, hogy sikerül-e bevennem a kanyart vagy sem. Azt gondoltam, a legjobb, ha elmegyek egyenesen, és csak az első szárnyammal ütközök. Ez végül sikerült is, és nagyon okosan baleseteztem.”

„Nem voltam benne biztos, hogy összetöröm-e az első felfüggesztést, ezért az első szárnyat választottam, mert abból van másik a garázsban. Szóval, ha sikerül teljesen egyenesen nekimennem, akkor folytathatom, és végül ez is történt. Lényegében egy kis szerencse és egy kis tapasztalat kellett ehhez” – mesélte a meleg helyzetről Vettel.

A komoly törést tehát megúszta, folytathatta az időmérőt, és meglett neki a kilencedik hely, a mai futamon pedig reménykedhet abban, hogy egy újabb pontszerzést tud majd elérni, Bakuban pedig bármi megtörténhet, ahogyan azt tavaly is láttuk.

