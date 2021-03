Vettel „kifogyott a lőszerből”

Vettel és Webber végig csapattársak voltak, amikor a Red Bull dominálta a sportágat, és 2010, valamint 2013 között négy egyéni és négy konstruktőri címet is behúztak. Minden egyéni sikert Vettel könyvelhetett el, a két pilóta kapcsolata pedig egyáltalán nem volt ideálisnak mondható az évek során.

Mióta Webber viszont 2013 végén visszavonult az F1-ből, a helyzet sokat javult közöttük. Az ausztrál szerint bár Vettel biztosan élvezni fogja az Aston Martinnál kialakult atmoszférát, abban nem olyan biztos, hogy a német vissza is tud térni korábbi önmagához és sikereihez.

„Kicsit nyugtalan vagyok, azt kell, hogy mondjam. Mennyi lőszer maradt még neki a tárban? Nem is tudom. A környezetet biztosan élvezni fogja, kérdés sem férhet hozzá.

„Örülni fog, hogy nem Maranellóban van, és hogy az angol hangulat és kultúra veszi őt körül. Ezt mindig is szerette, biztosra tudom” – mondta a kilencszeres futamgyőztes az On The Marbles podcastben.”

„Ez azonban nem megy át automatikus teljesítménybe. Jobban fogja érezni magát, de hogy mi lesz a stopperórával, azt nem tudom. Az F1-ben minden a stopperről szól.”

„Ha nem hozza a szintet, és legyünk őszinték, nem a karrierje elején jár, ha a középmezőnyben vagy, és nem érdekel, hogy milyen színű az autód, vagy hogy megváltoztattad-e a csapatodat, a középmezőny akkor is középmezőny marad, ő pedig nem oda tartozik.”

„Szóval emiatt is vagyok még mindig kissé nyugtalan, mert nem tudom, hogyan alakul majd számára ez az év. A csapat pedig nem többszörös győztes, még nincs meg az az intenzitás náluk, még mindig az útkeresés zajlik.”

„Igen, ő is velük van, és meg is érti ezt, de hogyan fogja ez befolyásolni a motivációját és a momentumát? Nagyon ideges vagyok emiatt” – vázolta véleményét Vettel helyzetéről Webber. Egy másik korábbi Red Bull-pilóta, David Coulthard is hasonlóan gondolkodik.

Szerinte Vettelt azért is hozták az Aston Martinhoz, hogy a márkát építse és „hazahozza az autót”, nem pedig a fantasztikus eredmények elérése miatt. Vagy talán ez egy terv része, hogy Lance Stroll legyőzhessen egy négyszeres bajnokot és így elhallgattathatja a kritikusokat?

„Én csak nem látom, hogyan fedezné fel újra magát. A tapasztalata miatt sokat ér a csapatnak, biztos kézzel tudja célba vinni az autót, de miután már elveszítetted azt a kis extra sebességet…”

„Azon tűnődöm, hogy ez része-e a márkaépítésnek, nem csupán az Aston, de Lance Stroll szempontjából is, mert ha legyőz egy ekkora bajnokot, akkor azzal megmutathatja, hogy talán bajnokságra is esélyes versenyző.”

„Ha ugyanazt fogja csinálni Sebbel, mint amit Charles is tett, akkor egyszerűen nem látom, Vettel hogyan fejezhetné be az évet” – hangzott Coulthard gondolatmenete. Vajon tényleg csak ezekért szerződtették volna Vettelt, vagy elhiszik, hogy a német a csúcsra vezetheti őket a következő évek során. A szezon alakulása talán majd választ ad ezekre.

