Vettel kezd a Ferrarinál, de Kubica is pályára gurul Barcelonában

A Forma-1 mezőnye az előző héten szerda és péntek között gurult pályára Barcelonában, amiről a hu.motorsport.com folyamatos élő közvetítést biztosított. Ez a következő három napban sem lesz másképp, így még inkább megéri velünk maradni.

Az Alfa Romeo már korábban megerősítette, hogy Robert Kubica, a csapat harmadik pilótája ismét lehetőséget fog kapni. Ennek megfelelően a lengyel szerda reggel, délelőtt és kora délután lesz munkában, majd a hátralévő órákban Kimi Räikkönen kapja meg a lehetőséget.

A Ferrarinál is felosztják a negyedik napot, de most Sebastian Vettel kezd, és Charles Leclerc csak később veszi át az irányítást. Az utolsó két tesztnapon a német világbajnok és a fiatal monacói is teljes napot kap.

A Red Bullnál ugyancsak két versenyző lendülhet majd akcióba. Alexander Albon a nap első felében lesz munkában, addig délután Max Verstappen. A holland-thai duó kedden és szerdán is felosztják a napokat egymás között.

Jelen állás szerint a Haas az egyetlen, mely szerdán egy pilótával tesztel. Romain Grosjean róhatja a kilométereket, de pénteken, az utolsó tesztnapon már más lesz a helyzet, és mindkét versenyző adatot gyűjthet.

Csapat Szerda Csütörtök Péntek Mercedes Megerősítésre vár Megerősítésre vár Megerősítésre vár Ferrari S. Vettel (délelőtt)

C. Leclerc (délután) S. Vettel C. Leclerc Red Bull A. Albon (délelőtt) M. Verstappen (délután) M. Verstappen (délelőtt) A. Albon (délután) A. Albon (délelőtt) M. Verstappen (délután) Racing Point L. Stroll (délelőtt) S. Perez (délután) L. Stroll S. Perez Williams N. Latifi (délelőtt)

G. Russell (délután) N. Latifi G. Russell Renault D. Ricciardo (délelőtt) E. Ocon (délután) E. Ocon (délelőtt) D. Ricciardo (délután) D. Ricciardo (délelőtt) E. Ocon (délután) AlphaTauri P. Gasly (délelőtt) D. Kvyat (délután) D. Kvyat P. Gasly Haas R. Grosjean K. Magnussen K. Magnussen (délelőtt) R. Grosjean (délután) McLaren C. Sainz (délelőtt) L. Norris (délután) L. Norris C. Sainz Alfa Romeo R. Kubica (délelőtt)

K. Raikkonen (délután) A. Giovinazzi K. Rai

