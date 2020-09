Vettel kétli, hogy kifütyülnék őket Monzában…

Az idei a Ferrari egyik leggyengébb szezonja, ugyanis 7 futam után a vörös istálló a konstruktőri ötödik pozícióban áll, miközben a hatodik helyezett Renault is most már csak 2 pontra van tőlük – Spában pont nélkül maradt a Ferrari, míg a Renault összesen 23 pontot gyűjtött.

Sebastian Vettel 13. lett a Belga Nagydíjon, míg Charles Leclerc a 14. helyre ért oda, és a következő helyszín sem kecsegtet sok jóval a Ferrari számára, hiszen Monzában is hangsúlyos a motorerő, amely téren a Ferrari idén a négy gyártó közül a leggyengébb.

Ráadásul Monza a Ferrari hazai versenye, utána pedig Mugellóba látogat a Forma-1, amely aszfaltcsík a Ferrari tulajdonában áll. Vettel pedig a Belga Nagydíj után azt mondta, hogy szerinte a szenvedés ellenére sem fordulnak el tőlük a szurkolóik – a monzai hétvégén viszont még nem lehetnek jelen a lelátókon a fanok.

„Nem gondolom, hogy kifütyülnének minket a szurkolóink. Tehát ha lehetőségem lenne, ettől függetlenül is visszahoznám a szurkolókat a lelátókra, de ez nem egy választás, és nyilvánvalóan erre most nincs lehetőség. A szurkolók valószínűleg ugyanannyira szenvednek, mint mi.” – kezdte Vettel a Motorsportweek.com-nak.

„Ezzel együtt fontos versenyek következnek. Az pedig tény, hogy Monzában is nehéz dolgunk lesz. De még így is optimista vagyok, és remélem, hogy a hétvégi problémáink közül néhányat meg tudunk érteni, majd kis is tudjuk javítani ezeket, így pedig jobb helyen lehetünk Monzában.”

Sebastian Vettel, Ferrari in the press conference Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„A jobb hely nem jelenti azt, hogy megnyerjük a versenyt, de remélhetőleg erősebbek lehetünk annál, mint amilyenek ezen a hétvégén voltunk.” – mondta a négyszeres világbajnok.

Tavaly a Ferrari győzni tudott Monzában Leclerc révén, míg Vettel a harmadik helyen futott be.

A Forma-1 új hivatalos játékának legnagyobb újítása a „My Team” mód lesz, amin belül lehetőségünk adódik egy 11. F1-es csapat irányítására, melyet szinte a végtelenségig a saját arcunkra szabhatunk.