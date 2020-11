Vettel jót trollkodott Ricciardo zenei ízlése kapcsán (videó)

Az egyik kérdés azzal volt kapcsolatos, hogy melyik pilótával állna össze akkor, ha egy zenei bandát szeretne alapítani. A német válasza az volt, hogy: „Daniellel!” „Bár a zenei ízlése helyenként szörnyű, de legalább vicces fickó” – mondta nevetve Vettel korábbi csapattársáról.

Vettel és Ricciardo kapcsolata a Red Bullnál egyébként egészségesnek volt mondható. Ennek egyik oka az volt, hogy mindkét pilóta tud vicces és mulattató lenni, ahelyett, hogy mindig a komoly oldalukat mutatnák meg a külvilág felé.

A fiúbandás kérdés azonban csak egy volt a sok közül. Az interjút készítő Matthew Marsh legelső kérdése arra vonatkozott, hogy ki volt Vettel első csapattársa az F1-ben. „Nick Heidfeld” – érkezett a gyors és határozott válasz.

Ezek után azonban nehezedni kezdtek a feladványok, de Vettel mindegyiket sikeresen vette. A négyszeres bajnok memóriája elég jó, hiszen arra is tudta a helyes választ, hogy első futamán hanyadik helyre kvalifikálta magát és hanyadik helyen intették őt le vasárnap.

Emellett arra is emlékezett, hogy az első F1-es részvételekor, amely egyébként éppen a most hétvégi futam helyszínén, vagyis Törökországban történt még 2006-ban, a bokszból kihajtva rögtön összeszedett egy büntetést, mert túl gyorsan hajtott. Talán ez is egyfajta rekord.

Marsh azt is megkérdezte tőle, hogy mi volt a legfurcsább ajándék vagy nyeremény, amelyet Vettel pályafutása során kapott. „Egy hatalmas plüss pandamaci volt, Kínában” – vágta rá a ferraris.

„Emlékszem, hogy küszködtem azzal, hogy visszavigyem, mert olyan óriási volt. Végül ott kellett hagyjam. Nem lehet extra ülőhelyet venni egy panda számára a repülőn” – mondta viccesen.

Ezzel véget is értek a gyors kérdések, Vettel teljesítménye pedig figyelemre méltó volt, hiszen minden kérdésre tudta a választ. A pályán azonban kevésbé megy neki mostanában, de talán Törökország hozhat neki némi előrelépést.

Ő az egyike azon kevés pilótának a mostani mezőnyből, akik már versenyeztek az Isztambul Parkban F1-es autóval, ráadásul még futamgyőzelme is van a helyszínről még 2011-ből. Hogy vajon ki tudja-e használni extra tapasztalatát, és végre jó eredményt tud-e elérni, az majd vasárnap kiderül.

