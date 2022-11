Vettel: jó lett volna még több pontot szerezni az „élvezetes” utolsó futamomon

A négyszeres Forma-1-es világbajnok Sebastian Vettel a 9. helyről várhatta a lámpák kialvását az utolsó F1-es futamán, és úgy tűnt, hogy az Aston Martin ezúttal ahhoz is elég erős lesz, hogy az Alpine-ok előtt végezzen, azonban hamar kiderült, hogy a neki szánt egykiállásos stratégia komolyan kompromittálja majd a versenyét.

A kerékcseréje után az utolsó előtti helyig is visszaesett, azonban ahogyan egyre könnyebbé vált az autója, úgy vált az egyetlen kerékcserés stratégia is egyre erősebbé. Lewis Hamilton kiesésének köszönhetően Vettel még úgy is pontot tudott szerezni, hogy korábban el kellett engednie csapattársát, Lance Strollt, és a futam végén majdnem elkapta Daniel Ricciardót is.

„Te már csak tudod, hogy milyen ez” – mondta viccesen Vettel a futam leintése után az őt kérdező Jenson Buttonnek. „Bárcsak még több pontot szerezhettem volna, de legalább élveztem a futamot. A verseny előtti körítés más volt, de amint felraktam a sisakot, ugyanúgy verseny módba kapcsoltam.”

„A mai napra gondolva még mindig az jut eszembe, hogy nem választottunk jó stratégiát és nem sikerült megfordítanunk az állást a konstruktőri bajnokságban” – utalt Vettel arra, hogy az Aston Martin és az Alfa Romeo végül azonos pontszámmal zárta az évet, de Valtteri Bottas 5. helye miatt a svájciak végeztek a 6. helyen.

„Összességében persze fontos nap ez a mai az életemben, köszönöm a támogatást, a sok mosolyt, nagyon, nagyon jól esett. Biztos vagyok benne, hogy jobban fog hiányozni ez, mint amire számítanék.”

Vettel azt is elismerte, hogy miután bajnoki csata helyett elsősorban az ő visszavonulásáról szólt a szezonzáró futam, kissé „üresnek” érzi magát.

„Egyértelmű, hogy az elmúlt két évben nem olyan eredményeket értem el, mint akartam volna, de ettől függetlenül még nagyon fontosnak számítanak az életemben. Rengeteg dolog történt, rengeteg dologra jöttem rá. Kivételes helyzetben vagyunk, de ezzel felelősség is jár. Remélem, hogy a többiek majd továbbviszik a megkezdett munkámat, mert vannak fontosabb dolgok, mint körbe-körbe autózni. Meg szeretném mindenkinek a támogatását, a leveleket, mindent. Ez nagyon hiányozni fog. Köszönöm.”