Vettel: Jó lehetőség lett volna idén a Racing Pointot vezetni, de…

Mint ismeretes, már 2020 tavaszán közölte Sebastian Vettellel a Ferrari csapata, hogy nem hosszabbítják meg a szezon végén lejáró szerződését, a helyére pedig Carlos Sainzot igazolták le a 2021-es és a 2022-es évre.

A négyszeres világbajnok idénye pedig távol volt a tökéletestől, ugyanis legtöbbször elmaradt csapattársától, Charles Leclerc-től a gyengélkedő Ferrarival, és az egyéni pontversenyben a 13. pozícióban végzett a német.

A Blicknek adott interjújában Vettel azt is elismerte, hogy megfordult a fejében a visszavonulás gondolata is.

„Mivel nem volt jövőm a Ferrarinál, természetesen felmerült bennem a kérdés, hogy „mit fogok csinálni 2021-ben?”, és mivel minden nagyobb csapat ülése foglalt volt, sokat kellett gondolkoznom ezen, és ilyenkor nyilvánvalóan a visszavonulás lehetőségét sem zárod ki.”

„A Forma-1 ekkor már több mint 10 éve az életem középpontjában állt, másrészről viszont vannak fontosabb dolgok is az életünkben, mint ez a sport. Ezzel együtt végül arra jutottam, hogy még mindig van bennem valami. Így kerültem kapcsolatba az Aston Martin csapatával.”

Vettel ismét megerősítette, hogy a Ferrari döntött amellett, hogy nem hosszabbítják meg a kontraktusát, de azt is hozzátette, hogy sejteni lehetett, hogy a 2020-as szezonban nem lesz kifejezetten erős a maranellóiak autója – végül a hatodikak lettek a konstruktőrök között, ami a legrosszabb eredményük 1980 óta.

„A Ferrari egyszerűen nem hosszabbította meg a szerződésemet, és én is dönthettem volna így abban az időszakban. Természetesen akkor már érezni lehetett, hogy ez az idény más lesz, mint a többi a teljesítmény szempontjából, és nem is lett versenyképes az autónk.”

A négyszeres világbajnok is egyetértett azzal a felvetéssel, hogy jó lehetőséget jelentett volna neki, ha a Racing Pointtal teljesítette volna a 2020-as évet, viszont hozzátette, azt tartotta helyesnek, hogy a Ferrarival fejezze be a szezont.

„Igen, jó lehetőség lett volna a Racing Point, de azt is tudtam, hogy be kell fejeznem a munkámat a Ferrarinál. Nem vagyok az útlevágások híve, az út pedig Abu Dhabiig vezetett a Ferrarival. Akkor is, ha biztosan másképp képzeltem el a végkimenetelt…”

