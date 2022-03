Vettel is tudja, hogy a teszten futott köridők semmit nem jelentenek Az Aston Martin rutinos versenyzője elégedetten fejezte be az utolsó szezon előtti tesztet Bahreinben. A német elmondta, minden a terveik szerint alakult, de azt ő is megjegyezte, hogy merőben más vezetni az új konstrukciót, mint a korábbit.