Vettel is csalódott, gyorsabb Ferrarira számított a Stájer Nagydíj időmérő edzésén

A mai időmérő edzés sem a Ferrari felemelkedéséről szólt, noha jó esélyeik lehettek volna az eső miatt, de az autó ilyen körülmények között sem volt elég gyors. Ezt pedig mindenki láthatta, hogy Charles Leclerc és Sebastian Vettelküszködik.

Az előző héthez hasonlóan ismét csak az egyik Ferrari jutott be a Q3-ba. Ezúttal Vettel volt a szerencsés, de mindössze egy rajthellyel várja előrébb a rajtot, mint Leclerc. A német világbajnok sem lehet elégedett.

„Természetesen ennél többre számítottam ilyen körülmények között. Azt gondoltuk, hogy ez különbséget jelenthet, de a Q1-ben, a Q2-ben és a Q3-ban is sokat küszködtünk. Úgy vélem, hogy az autónk nincs beállítva esőre, így nehéz volt működésre bírni a gumikat.”

„Nem voltunk elég gyorsak ahhoz, hogy lépést tudjunk tartani a többiekkel. Nyilvánvalóan arra törekszünk, hogy továbblépjünk, de ez most olyasvalami, amit el kell viselnünk, miközben mindent bele kell adnunk.”

Ferrari mechanics change a wing on the car of Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images