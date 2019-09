Vettel inkább igazolva érzi magát, mint megkönnyebbültnek

A nyári szünet után mintha egy teljesen más Ferrari tért volna vissza a Forma-1-be, az év eleji bukdácsolás, és a Mercedes mögötti teljes háttérbe szorulás után nem sokan hitték volna, hogy a szezon hajráját sorozatban három győzelemmel kezdik majd. Ráadásul az idei első győzelmük után pár héttel idei első kettős győzelmüket is megszerezték, úgy, hogy Sebastian Vettel több, mint egy év után tudott ismét futamot nyerni. A németek négyszeres világbajnoka így értékelte a nagydíjat:

„Igen, boldog vagyok, jó este volt. A rajthelyünk miatt necces volt a dolog, de nyomtam, ahogy tudtam. Hamilton közel volt, de nem tudtam elé kerülni. Tudtam, hogy itt lassan indulnak be a versenyek, és hogy Charles meg fogja próbálni irányítás alá vonni azt. Nem volt könnyű rajta maradni az előttem lévőn, próbáltam ahogy lehet, amikor megindultak.”

„Amint behívtak a boxba, éreztem, hogy lesz itt keresnivalóm, szóval az utolsó kanyartól kezdve ezen volt a hangsúly. Mentem, ahogy tudtam, fura volt, hogy Lewis nem reagált azonnal, és az is meglepett, hogy így is jó tempójuk volt. Meg kellett próbálnom beelőzni őket, és amikor ez megvolt, át akartam vágni a mezőnyön, hogy legyen egy lélegzetvételnyi előnyöm, sajnos a biztonsági autók miatt ez nem volt lehetséges.”

„Nagyon sok levelet kaptam rajongóktól, esténként mindig végigmegyek rajtuk, lelkesít, hogy ennyien rászánják erre az idejüket. Amikor az ember belekezd a versenyzésbe, nem gondol bele, hogy akár milliók is követhetik. Mostanában főleg Ázsiában rengeteg olyan rajongó van, akik miattam utaznak, nagyon sok energia gyűlt össze az elmúlt hetekben, sok üzenetet kaptam más versenyzőktől, régi ismerősöktől, rajongóktól Monza után.”

„Az emberek megosztják velem a történetüket, a jó és rossz dolgokat. Nekünk a verseny körül forog minden, de nem ez a legfontosabb. Olvasni, hogy mások hogyan küzdenek a világban, erőt adott a folytatásra. Az utóbbi hetekben nagyon jók voltunk, és éreztem, hogy az áttörés küszöbén vagyunk. Charles részére teljesen megérdemelt volt a két győzelem, és tudtam, hogy nekem is csak a munkámat kell végeznem, és egyszer összejönnek a dolgok, szerencsére ez most elég hamar megtörtént.”

„Monzát elszúrtam, ez a sport része. Itt vagyok egy ideje, van ilyen. Nem vagyok boldog, ha tudom, nem hoztam ki mindent magamból, ezen lehetne javítani, de azzal is tisztában vagyok, hogy nem vagyok olyan borzalmas, mint ahogy az emberek be akarják állítani. Ha az ember ennyi évet lehúzott, eléggé letaglózza egy rossz nap.”

„Valamilyen módon megkönnyebbültem, de inkább úgy érzem, igazolva van, hogy jófele haladok. Korábban úgy éreztem, hogy nagy baj van, de nem éreztem szükségét semmi drasztikusnak. Szóval igen, inkább önigazolás, mert nem igazán voltam lesújtva. Ki kell húznom magam és csinálnom, amit tudok.”

„Ha azt hiszed, többet érsz a csapatnál, tévedsz. Senki sem ér többet. Ez a csapat győzelme volt. Magyarországon elsöpörtek minket, egy percre voltunk az éllovastól, itt pedig, hasonló adottságú pályán a pole-ért küzdöttünk, és irányítottuk a versenyt. Persze magára is figyel az ember ilyenkor, például nekem Monza nem volt jó, de a csapatnak igen. Most mind én, mind a csapatom boldogok vagyunk. Kellemes meglepetés volt, de tudunk jobbat is, sokkal jobbat.”

