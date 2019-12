Vettel: Inkább a szobámba mennék, de a kérdésekre kell válaszolnom…

Sebastian Vettel a szezont és az Abu Dhabi Nagydíjat is az ötödik pozícióban zárta, ezután pedig a Sky Sportsnak nyilatkozott arról, hogy milyen volt az év.

„Szerintem nem volt olyan rossz, mint amilyen rossznak tűnt. Viszont magamba kell néznem. Remélhetőleg előre tudunk lépni, és erősebb csomagunk lesz, hogy harcolni tudjunk a Mercedesszel és a Red Bullal.” – kezdte a Ferrari pilótája.

„Nem volt meg idén az, amit reméltünk. Szerintem az okok és a leckék is egyértelműek, és a mi dolgunk, hogy megvizsgáljuk ezeket. Csapatként erősebb teljesítményt kell nyújtanunk, és egyénileg nekem is jobban kell teljesítenem. Ennél jobban is tudok teljesíteni. Ez nem volt kiváló év az én szempontomból.”

Ezután azt kérdezték Vetteltől, hogyan érzi magát a szezon után.

„A szobámba szeretnék menni és átöltözni, de először a kérdésekre kell válaszolnom. Így érzek. Őszinte vagyok.”

Végül Vettelt arról is megkérdezték, mit gondol arról, hogy a DRS egy ideig nem volt elérhető a versenyen.

„Egy kicsit olyan ez, mintha a B-ligában lennénk. Nem értem, hogy történhet ilyen dolog. Biztos azért van ez, mert többé nincs pénz ebben a sportban…”

