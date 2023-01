Vettel: imádok ralizni, de...

Sebastian Vettel egyelőre élvezi nyugdíjas napjait és továbbra sem döntött arról, visszatér-e a versenyzéshez Forma-1-es pályafutása befejezését követően.

A német azért döntött úgy, hogy szögre akasztja a sisakot, mert szeretne több időt tölteni a családjával és ki akart szakadni a száguldó cirkusz mókuskerekéből, valamint nagyobb hangsúlyt fektetne a számára fontos társadalmi témákra.

Azt azonban nem titkolja, hogy mindig is a motorsportok szerelmese lesz, így nem elképzelhetetlen, hogy valamilyen formában még a Forma-1-be is visszatér, korábbi főnöke, Christian Horner szerint például tökéletesen helyt állna tanácsadói pozícióban akár a Red Bullnál is, ha Helmut Marko a visszavonulás mellett dönt.

A négyszeres világbajnok a tél folyamán több nyilatkozatában is utalt arra, hogy még mindig érez vonzalmat a versenyzés iránt, és egyelőre nem gondolkodik olyan szerepkör betöltésén, amely az íróasztalhoz láncolná.

Nemrégiben úgy nyilatkozott, szívesen venne részt például a Le Mans-i 24 órás versenyen Max Verstappen oldalán, a Forma-1 hivatalos honlapjának adott interjújában pedig azt is kifejtette, hogy másik nagy szenvedélye a ralizás.

„Valamiért mindig is szerettem a ralizást, de ez nagy kihívás lenne számomra. Teljesen más tészta, mint a klasszikus pályaversenyzés. Szóval nem tudom, hogy foglalkoznék-e vele napi szinten, majd meglátjuk“ - mondta Vettel, aki január végén ismét elindul a Race of Champions versenyen Svédországban.

A német tavaly kis híján meg is tudta nyerni az egyéni versenyt a ROC-on, a döntőben a WRC-legenda Sebastien Loeb ellen maradt alul 3-1-re.

