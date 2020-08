Vettel: „Így már több értelme volt a dolgoknak”

Vettel azok után kapott új vázat, hogy a régin találtak egy kisebb hibát, és bár lehet, hogy ez nem jelent hatalmas előrelépést tempóban, azért így is sikerült neki az ötödik helyre bejönnie az első szabadedzés során, alig elmaradva Charles Leclerc-től.

Az ehhez hasonló vázcserék sokszor inkább mentálisan jelenthetnek előrelépést, de az tény, hogy Vettelnél első ránézésre hozott a konyhára valamit a művelet. A második edzés ennek ellenére már nem mutatott hasonlóan jó képet, hiszen Vettel ott csak a tizenkettedik lett, negyed másodperccel elmaradva csapattársától.

A német a következőképpen látta napját: „Vegyes nap volt. Egy körön valamivel jobb volt ma a helyzet, de délután már nehezemre esett rendesen összerakni a köröket. Ettől függetlenül jobbnak kell itt legyünk. Lássuk, hogy mire jutunk holnap.”

Azért a pozitívumokat is látta napjában: „Már kezdettől kicsivel jobb volt ma. Eddig egészen jónak éreztem az autót. Kipróbáltunk pár dolgot, de nem hiszem, hogy mindegyik működött is. Most megpróbáljuk holnapra kielemezni a helyzetet, és remélhetőleg még jobban fogunk menni szombaton” – folytatta a német.

A vázcserével kapcsolatban elmondta, hogy mivel ez egy másik pálya, más körülményekkel, ezért nehéz összehasonlítani a múlt héttel. „Véleményem szerint azért most valamivel jobban ment, mint az utóbbi hetekben. Nem kaptam meg az összes választ, de így már több értelme volt a dolgoknak.”

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, leads Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

A Ferrari pilótája azt is megjegyezte, hogy ez még csak a pénteki nap volt, tehát ebből még nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, de a holnap már tisztább képet fest majd. „A pénteket mindig nehéz megítélni, mert sok dolgot próbálsz ki. Majd holnap látjuk, amikor lehetőleg kicsit lenyugodnak a dolgok. Amennyiben össze tudom rakni a köröket, akkor rendben leszünk.”

Vettel persze azt is tudja, hogy ez nem jelenti azt, hogy a legjobb helyezésekért lesznek harcban holnap. „Ha minden összeáll, akkor remélhetőleg támadhatunk a Q3-ban” – reménykedett a ferraris, aki nyilatkozata végén kitért a vasárnapi esélyekre is.

„A verseny menedzselése kulcsfontosságú lesz a jelenlegi hőmérsékleti viszonyok mellett, nehéz lesz, de mindenkinek egyforma. A versenytempó tekintetében egész jók vagyunk, de persze még van mit csinálnunk. Főként a gumikezelés lesz majd fontos, és a várható folyamatos hőség miatt egyáltalán nem lesz ez sétagalopp” – zárta gondolatát Vettel.

