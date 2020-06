Vettel házi édességeket készít és gitározni tanul

Nagyon sokan kíváncsiak arra, hogy hol folytatja tovább Sebastian Vettel, miután kiderült, a Ferrari és a német világbajnok útjai az év végén elválnak egymástól,. A helyét Carlos Sainz Jr. veszi át, aki a McLarentől szerződik Charles Leclerc mellé Maranellóban.

Vettel 2015 óta versenyez a Ferrarinál, és immáron egy esélye maradt arra, hogy bajnok legyen az olaszokkal. Az esélyei nem a legjobbak, tekintve a körülményeket, de egy csavar végén akár sikerülhet is neki.

Főként a Mercedesszel hozták szóba, ahol Lewsi Hamilton csapattársa lehet. Ha nem kapja meg az ülést, nem kizárt, hogy tart egy 1 év szünetet, vagy visszavonul. Vettel a karanténidőszak alatt minden eddiginél több időt tölthet együtt a családjával, a feleségével és a három gyermekével.

Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

Legutóbb a Ferrari szponzori Mission Winnow videós eseményén keresztül jelentkezett be, melynek ideje alatt random dolgokról beszélt, amiről a Formula Passion is beszámolt. A videóhívás meglehetősen szórakoztató volt, a vonal másik végén Leclerc-kel.

„Amikor otthon vagyok, csak élvezem a technológia nélküli életet. Szeretek a szabadban, a természetben időzni. A világunk tele van technológiával, utazásokkal, de amikor otthon vagy, akkor nincs szükséged erre.” - mondta Vettel.

„Van egy szimulátorom is, de azt kell mondjam, hogy nem sokat használtam. Nagyon jól éreztem magam, amikor használtam, ugyanakkor ezekben az időkben képes voltam a szabadban edzeni, kerékpározni és különböző edzésgyakorlatokat végezni a teremben.”

„Itt van a kutyám, és a csirkék is. Számos üzlet zárt be, beleértve a cukrászdákat is, így elkezdtünk házi készítésű desszerteket csinálni. Szeretem a pizzát, a tésztát és a csirkét. A YouTube-on olyan pizzériás videókat is néztem, amiket Maranellóban szeretek. Nem olyan nehéz egy pizza elkészítése.”

„Tavaly megtanultam egy kicsit gitározni is, és most már volt időm gyakorolni, de még mindig nem állok készen egy koncertre. Nem ismerem Charles ízlését, ugyanakkor mindenki kedvelik a Coldplay-t. Nagyon szeretek a hegyekben sétálni nyáron, és nem vagyok a tengerpart szerelmese.” - árulta el Vettel.

