Vettel: „Három gyerekkel zsonglőrködni elég nagy feladat...”

Az F1-es versenyezők is minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy formában maradjanak, de ez nem olyan könnyű, hiszen a koronavírus miatt komolyabb korlátozások vannak érvényben.

Még több F1 hír: Leclerc ezeken az online F1-es futamokon indul el ezen a héten

A pilóták az otthonmaradásukkal példát is mutatnak, többek között Sebastian Vettel is, aki a videós interjújában beszélt arról, hogy miképpen tartja magát formában ezekben a furcsa időkben.

„Hogy mit csinálok? Próbálok sok időt tölteni az edzéssel. A mostani helyzet miatt lehetőségem van arra, hogy fejlődjek fizikai téren, amire alapvetően csak a téli időszak alatt szokott lenni lehetőségem, tehát a mostani helyzet a téli szünethez hasonló. És most lehetőségem van pár héttel előre egy tervet összeállítani, amit követhetek.”

„Az pedig jó dolog, hogy több időt tölthetek kint, mivel kezd melegedni az idő, így akár biciklire is pattanhatok. Szóval ez szerintem egyértelműen segíteni fog, hogy formában maradjak, illetve hogy mentálisan is formában tartsam magam. Zsonglőrködök is, három gyerekkel zsonglőrködni elég nagy feladat, és élvezem, hogy velük is tölthetek időt.”

Sebastian Vettel, Ferrari Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„De igen, nyilvánvalóan hiányzik, hogy autóba üljek, hiányzik a vezetés érzése, ezt pedig semmi sem tudja helyettesíteni. Szóval már nagyon várom, hogy visszaülhessek az autóba.” - folytatta a négyszeres világbajnok.

„De szerintem a helyzet lehetőséget ad arra, hogy visszagondoljunk a mögöttünk hagyott időszakra, hogy időt tölthessünk a családunkkal, de nyilvánvalóan azok a dolgok már nem annyira szépek, amelyek lehetőséget adtak erre. De mindannyian próbáljuk a legtöbbet kihozni a helyzetből.”

A rajongóknak még mindig várniuk kell arra, hogy a Ferrari sztárja belépjen a közösségi médiába. A német elmondása szerint erre továbbra sincs ideje, és mivel eddig nem használta ezeket a platformokat, nem is érzi azoknak a hiányát.

„A közösségi médiával viszont nem haladtam, erre továbbra sincs időm! Sosem kezdtem el használni a közösségi médiát, így nem érzem azt, hogy hiányozna.” - zárta le Vettel, aki természetesen már nagyon versenyezne.

Ajánlott videó: