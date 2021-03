Vettel: „Hamar elfelejtenek majd, de ez így van rendjén”

Csak három versenyző, Lewis Hamilton, Michael Schumacher és Juan Manuel Fangio nyertek több bajnoki címet Vettelnél, aki holtversenyben negyedik Alain Prost mellett. Az 53 futamgyőzelmével pedig csak Hamilton és Schumacher előzi őt meg.

A 33 éves pilóta abban reménykedik, hogy idővel növelheti még sikereinek számát, hiszen még nem tett le arról, hogy megszerezze ötödik bajnoki győzelmét is, és érzése szerint az Aston Martinnál erre meg is lehet az esélye.

Még több F1 hír: Vettel Strollról nyilatkozott: Erős nyers tempóval rendelkezik

Ami viszont az örökségét illeti, miután visszavonult a sorozatból, Vettelt nem igazán zavarja, hogy mennyi ideig fognak emlékezni rá és az elért eredményeire, mert érzése szerint az a legfontosabb, hogy az F1 továbbhaladjon a jövő felé.

„Nem érdekel, hogy mit gondolnak az emberek. A mi világunk mindig előrenéz, ami pozitív. Nem lehet leragadni a múltnál, máskülönben még mindig Juan Manuel Fangióról beszélgetnénk mint minden pilóta atyjáról” – mondta Vettel a Motorsport.com-nak.

„Úgy vélem, hogy ő remek volt, egy igazán különleges versenyző. Ha viszont megkérdezünk most egy 15 évest, hogy ki volt Fangio, nem hinném, hogy meg tudná mondani. Olyan szempontból nincs ezzel semmi gond, hogy az idő halad előre, és ez mindig így lesz.”

„Biztos vagyok abban, hogy amikor búcsút intek a Forma–1-nek, akkor nagyon hamar elfelejtenek majd, de ez így van rendjén, nincs ezzel gond. Ez is az oka annak, hogy nem igazán aggódom amiatt, hogy bizonyítsak az embereknek, csak arra figyelek, aki előttem van és persze magamra.”

„Nem akarok önzőnek vagy arrogánsnak tűnni, de a végén csak én vagyok és a csapat. Ott vannak azok az emberek, akik támogattak engem, és akiknek sokat köszönhetek az utóbbi tíz évben, mivel mindig mellettem álltak, függetlenül a legutóbbi eredményemtől.”

Vettel még hozzátette, hogy érzése szerint manapság már a legtöbb sportban az emberek rövidebb memória alapján ítélik meg a versenyzőket, mint ahogyan az korábban megszokott volt.

„Az F1 nagyon gyorsan halad, nemcsak a sebesség tekintetében, de az értékelésekkel is, amelyek csak az utolsó két futamot veszik figyelembe. Jöhetsz a semmiből, és hősként tekinthetnek rád pár jó futam után, vagy, ahogy az én esetemben is, lehet 50-nél is több győzelmed, mégis átlagosnak mondanak. Ez már csak így megy manapság” – zárta a német.

Verstappen csak kevés emberben bízik meg az F1-es paddockon belül