Vettel: Ha a csapat győz, te viszont nem, akkor valamit jobban kell csinálnod…

A Ferrari négyszeres világbajnokát, Sebastian Vettelt sokan kedvelik a stílusa miatt, amit az Auto Bildnek adott interjúban sem hazudtolt meg. A német pilótát az értékekről kérdezték, és arról, hogy mi jelentené számára a csúcspontot.

Melyik értékek időtlenek számodra?

„Tisztelet, őszinteség, tisztességtudás, empátia. Mindig lesz mit csinálnunk a többi emberrel, és mindegy, milyen környezetben – a mindennapokban vagy a karrierünk során.”

Körülbelül 12 éve vagy ott a Forma-1-ben. Szerinted ezek az értékek az Forma-1-ben gyengültek, ugyanolyanok maradtak vagy erősödtek?

„Ezt nehéz megmondani. Egyrészt, a Forma-1 a társadalom tükreként is funkcionál. Másrészt a Forma-1 egy üzlet is, ami minden más sportról is elmondható. Erősödtek volna? Nem hiszem.”

„Gyengültek volna? Nem tudom. Ha teljesen őszinte akarok lenni, az én érzékelésem is más: 10 évvel ezelőtt még a 20-as éveim elején jártam. Nem úgy érzékeltem a dolgokat, ahogyan azt ma teszem. A saját érzékelésem többet változott, mint a környezet.”

Mi jelentené számodra a csúcspontot?

„A győzelem a Ferrarival.”

Mi a jelenlegi kor legsürgősebb feladata?

„Mit válaszolsz erre az olyan embereknek, akik meglepődtek azon, hogy egy forma-1-es versenyző, akinek rengeteget kell utaznia a munkája miatt, elkötelezett a környezet védelme mellett, és még műanyag palackokat is gyűjtött a paddockban?”

A győzelmek nélkül versenyzés időpocséklás?

„Ez mindig a szituációtól függ. Például ha a csapat győz, te viszont nem tudsz, akkor valószínűleg igen. Akkor valamit jobban kell csinálnod.” – zárta Vettel.

