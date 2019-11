Vettel ferraris időszaka nem olyan, amilyennek megálmodta

Mexikóban Sebastian Vettel ha nem is harcban volt érte, de végig ott lebegett a neve a győzelemre esélyes versenyzők között, ám végül a második helyen ért célba Lewis Hamilton mögött, aki ezzel még egy lépéssel közelebb került hatodik világbajnoki címéhez. A verseny után a német pilótát arról kérdezték, ő a legnagyobb versenyzők közé sorolná-e vetélytársát?

„Kénytelen vagyok, hogyne lenne az? Teljesen egyértelmű. Jó ideje köztünk van már, de így is a legsikeresebb pilóták egyike. Szerintem Schumi után mindenképpen őt kell megemlítenünk. Persze itt az is számít, hogy mi a mérce, mert a sorozat sokat változott az évek során, és ma már jóval nagyobb esélyünk van rengeteg versenyt nyerni, mint valaha. Szóval így visszatekintve, nem lenne fair a mai statisztikákat összevetni az Ascari, Fangio korabeliekkel. Sokkal inkább úgy kellene ezt nézni, hogy vannak különböző korszakok, amelyek valakikről szóltak, márpedig ez az utolsó tíz év ez többek között róla is szólt, mint az egyik legjobb.”

Vettel korábban sokat beszélt arról, minden álma az volt, hogy a Ferrariban versenyezhessen. Ez tulajdonképpen valóra vált, de világbajnok még nem tudott lenni velük, a kérdés az, majd négy év után milyennek éli meg az álmot?

„Ó, azóta már felébredtem! (nevet) Egy álomban mindig minden összejön, legalábbis attól függően, mit álmodik az ember, (nevet) De továbbra is hiszek az álmomban, és hiszek abban, hogy minden összejön majd. Persze, ez nem olyan, mint egy álom, nem minden jön be. Voltak jó éveink, remek futamaink, de ez nem elég. Sose voltunk elég jók, nem szereztünk elég pontot, és a többi.”

„Ilyen a valóság, és ezzel nincs gond, én ennek is örülök. Csapatként még mindig fejlődésben vagyunk, és most azt érzem, jó irányba haladunk. Nekünk kell megtenni azonban a végső lépést, és ezt próbáljuk már két-három éve, én viszont nem érzem elvesztegetett időnek ezt. Továbbra is ez az álmom, mert az egyik legjelentősebb autóban ülhetek a mezőnyben, és ez így is nagy dicsőség, már csak azt kell elérnünk, hogy a legjelentősebb kocsi legyen a leggyorsabb is.”